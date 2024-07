Centro de SP: homicídios batem menor índice da história; roubos e furtos caem 50% no semestre

A região central da cidade de São Paulo obteve o menor índice de homicídios e roubos de veículos em 24 anos para um semestre. Os dados são da Secretaria da Segurança Pública (SSP), com base nos números dos dez Distritos Policiais (DP) da área da 1º seccional (centro).

De janeiro a junho deste ano, o número de homicídios dolosos — quando há intenção de matar — no centro da capital chegou a 21 casos, dez a menos que as mortes registradas no mesmo período do ano passado. A marca representa menos de 10% de todos os casos que ocorreram em seis meses em São Paulo (222).

As delegacias que registraram menos casos no período que pertencem a área da 1º seccional foram as do 78º DP (Jardins) e 4º DP (Consolação), com um caso, e o 6º (Cambuci) e 8º (Brás), com dois casos cada.

“A redução do índice é resultado de um estudo criminológico e de estatística que define a melhor estratégia a ser tomada. Além de detectar as rotas de chegada e de fuga, é feita uma análise comportamental e perfil do infrator, como idade, passagens criminais e ‘modus operandi’, para que a polícia consiga se antecipar ao crime”, comentou a tenente-coronel Shirlei Maronez de Souza, comandante do 11º BPM/M.

O 11º Batalhão Metropolitano é um dos responsáveis pelos bairros do Jardins, Brás, Bela Vista, Aclimação e pela avenida Paulista. “Também foram realizadas operações em comércios com fechamento de bares que funcionavam de forma irregular e recolhimento de armas, o que contribuiu para a diminuição de causas de homicídios intencionais”, acrescentou.

No semestre, 114 armas de fogo ilegais foram recolhidas na área da 1ª seccional. O número representa um aumento de 67% em relação as armas apreendidas no mesmo período do ano anterior.

Queda nos roubos e furtos

O reforço no policiamento na região também contribuiu com a redução de outros índices criminais, como roubos e furtos, que despencaram 50% na área em seis meses. Neste ano, houve a entrega de novas unidades policiais como a nova sede da Força Tática do 7º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPM/M) e a 3ª Companhia da Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (Rocam), do 7º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep).

Os roubos em geral, que incluem os de banco e de carga, passaram de 13,8 mil, no ano passado, para 9,6 mil — queda de 30% no comparativo. Já os furtos em geral (que somam com os de carga) recuaram 20%: de 35 mil para 28 mil delitos.

A coronel Maronez comentou que um dos pontos que ajudaram a diminuir os crimes patrimoniais na área central foi a identificação de menores infratores que são aliciados para o crime. “Temos feito um programa de ação conjunta com as Subprefeituras para abrigar os jovens que são vítimas de negligência social”, disse.

Outra marca histórica para o período foi o número de roubos de veículos. Com os 111 casos registrados até junho, o índice foi o menor desde 2001, quando os dados começaram a ser contabilizados. Na comparação com 2023, a retração foi de 39% (183 boletins de ocorrência).

Cenas Abertas de Uso

Os roubos de veículos ficaram abaixo de dez casos pela primeira vez em um semestre na área das Cenas Abertas de Uso, que corresponde às áreas do 3º e 77° DP (Campos Elíseos e Santa Cecília, respectivamente). Foram cinco registros de roubos, contra 19 no ano passado.

Os roubos em geral diminuíram pela metade na região do fluxo — de 4,8 mil para 2,4 mil este ano. A área também teve queda nos furtos em geral (8,2 mil para 5,5 mil), furto de veículos (191 para 145) e homicídios (8 para 6) no semestre.

Outras áreas com menor índice de homicídios

Além da região central, a 3ª (zona oeste) e a 4º (zona norte) Seccionais da capital paulista também tiveram o menor índice de homicídios para um semestre desde 2001.

Na área da 3ª Seccional, foram 28 casos no período, 30 a menos do que ano passado. As delegacias do Itaim Bibi, Perdizes, Jardim Arpoador, Vila Sônia e Butantã registraram apenas um caso no acumulado.

Já na zona norte, o 13º DP (Casa Verde) foi o único das três seccionais que não registrou nenhum homicídio doloso entre janeiro e junho. O 9º DP (Carandiru), 19º DP (Vila Maria), 28º DP (Freguesia do Ó) e 40º DP (Vila Santa Maria) tiveram um registro cada. No total, a 4° seccional teve 27 casos ante 35 do ano passado.