Central Plaza Shopping recebe Festa Junina com gastronomia variada

Olha a cobra… É mentira! Mas um Arraiá bão demais no Central Plaza Shopping é verdade, sô! Entre os dias 07 e 09 de junho, os amantes das festividades juninas podem aproveitar o Arraiá – Festival Volta ao Mundo com entrada gratuita e diversão para toda a família no maior centro de compras e entretenimento da Vila Prudente. A festa acontece no estacionamento do shopping, das 12h às 22h. O evento é pet friendly e conta com área kids.

E para deixar a festança ainda melhor, o evento conta com barracas de quitutes e comidas típicas de diversos países. Começando pelos clássicos do Brasil, o Arraiá traz doces mineiros, milho, curau, pamonha, morango com chocolate, quentão, vinho quente, cachorro-quente, maçã do amor e pipoca, entre outras delícias. Haverá ainda estandes de 20 países, entre eles, China, França, Venezuela, Espanha, México, Colômbia, Holanda, Itália, Rússia, Japão, Peru, Estados Unidos, Alemanha, Argentina, Uruguai, Chile e Líbano.

Serão mais de 100 pratos típicos. Com destaque para a culinária da Grécia, com o gyros (churrasco) e da Coreia do Sul, com seu famoso corndog. E, para quem não abre mão de um choppinho gelado, haverá estandes com cardápio de cervejas conceituadas e internacionais.

“Vai ser um arraiá como São Paulo nunca viu. O público poderá, além de se deliciar com as comidas de festa junina e experimentar pratos diferentes típicos de cada país participante”, afirma Sandra Pigato, idealizadora do festival.

E para agitar a festa, no palco, a música começa na sexta às 20h, com a banda Planeta Jota, trazendo o melhor do Jota Quest. Já no sábado, às 13h, Lucas de França sobe ao palco com seu acústico de festa junina; às 16h, é a vez de Manoela Mello, para quem adora MPB, sertanejo e forró e, às 20h, o público confere a banda Retrosfera, com sucessos do pop rock. Fechando o festival, no domingo, às 13h, Lucas de França volta ao palco do evento; às 16h, Bruno Valente promete não deixar ninguém parado com seu show country; e, fechando a programação, a banda Cólica Renal faz um tributo à banda Mamonas Assassinas, às 20h.

Chame os amigos e a família para aproveitar uma das melhores épocas do ano. Arraiá no Central Plaza, Tá em Casa!

Programação

Sexta, dia 07 de junho

20h – Planeta Jota, tributo ao Jota Quest

Sábado, dia 08 de junho

13h – Lucas de França, acústico de Festa Junina

16h – Manoela Mello (MPB, Sertanejo e Forró)

20h – Retrosfera (Pop Rock)

Domingo, dia 17 de março

13h – Lucas de França, acústico de Festa Junina

16h – Bruno Valente (Countryband)

20h – Cólica Renal, tributo aos Mamonas Assassinas

Serviço:

Central Plaza Shopping – Arraiá – Festival Volta ao Mundo

Endereço: Av. Dr. Francisco Mesquita, 1000 – Vila Prudente

Data: 07, 08 e 09 de junho, das 12h às 22h

Local: Estacionamento

Entrada gratuita

Estacionamento gratuito por 2 horas