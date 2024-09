Central Plaza Shopping promove oficina de caderno de memórias para as vítimas da tragédia do RS

O Central Plaza Shopping, o maior centro de compras e entretenimento da Vila Prudente, promove nos dias 14 e 21 de setembro, das 11h às 18h, uma oficina de cadernos de memórias que faz parte do projeto “Memórias que a Água não Levou”, no Espaço SOUlidário, em apoio às vítimas da tragédia do Rio Grande do Sul.

Em maio deste ano, aconteceu uma das piores tragédias da história do país com as enchentes e alagamentos em quase todo o estado do Rio Grande do Sul. E com a mobilização de um país inteiro para ajudar as milhões de pessoas afetadas, surgiram inúmeros projetos para auxiliar neste momento tão delicado, e um desses projetos é o “Memórias que a Água não Levou”.

Criado com o intuito de trazer um acalento e renovar as esperanças, o projeto reúne voluntários que produzem cadernos decorados à mão e são entregues para as pessoas que foram afetadas, como uma maneira de ajudar a amenizar as dores e criar memórias felizes por meio da escrita.

A oficina de cadernos faz parte da iniciativa SOUlidário do Central Plaza Shopping. Venha fazer parte desse projeto com Seu Grande Vizinho!

Serviço:

Central Plaza Shopping – SOUlidário – Memórias que a água não levou

Endereço: Av. Dr. Francisco Mesquita, 1.000 – Vila Prudente

Data: 14 e 21 de setembro, das 11h às 18h

Local: Espaço SOUlidário, no Corredor Principal