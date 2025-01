Central Plaza Shopping promove campanha de Doação de Sangue

Mais um ano se inicia e é o momento ideal para colocar uma boa ação em prática e mudar a vida de alguém. E para isso, o Central Plaza Shopping, em parceria com o projeto Amor se Doa, promove nova campanha de doação de sangue, que acontece nos dias 08 e 09 de janeiro, das 09h às 15h.

Você sabia que uma única bolsa de sangue é capaz de salvar até quatro vidas? Durante o período de férias, as doações de sangue têm uma baixa, geralmente ocasionada por viagens. Infelizmente, isso pode resultar em uma escassez crítica de determinados tipos sanguíneos, deixando pacientes que necessitam de uma bolsa de sangue em uma eterna espera.

Com o objetivo de suprir essa falta, a campanha busca distribuir as coletas aos hemocentros que mais necessitam nesse momento. A parceria com o projeto Amor se Doa, que facilita o acesso dos doadores por meio de pontos de coleta em locais estratégicos, reforça a importância de unir esforços para salvar vidas.

Alguns requisitos são necessários para doação de sangue, como:

Portar documento oficial de identidade com foto;

De preferência beber bastante água antes da doação e se alimentar bem, evitando apenas alimentos gordurosos nas três horas que antecedem a doação;

Pesar acima de 54 kg;

Não estar em jejum;

Ter entre 16 e 69 anos; Menores de 18, necessário comparecer um dos responsáveis;

Estar descansado;

Quem fez tatuagem, poderá doar somente após 12 meses;

Para quem tomou a vacina Coronavac recentemente, poderá doar somente após 48 horas

Para demais vacinas, permitido doar após 7 dias.

As doações acontecem nos dias 08 e 09 de janeiro, das 09h às 15h, e é necessário selecionar um dia e horário por meio do Sympla para evitar aglomerações no local.

“Sempre estivemos muito engajados com as causas sociais e entendemos ser essencial nesse momento abastecermos os bancos de sangue. Essa é mais uma iniciativa que propõe um ato solidário a todos os nossos visitantes, já que sabemos que o amor também se doa salvando vidas”, ressalta Carlos Simões, Superintendente do Central Plaza Shopping.

Serviço:

Central Plaza Shopping – Amor se Doa

Endereço: Av. Dr. Francisco Mesquita, 1000 – Vila Prudente

Local: Loja L (Acesso 5 – entrada pirâmide)

Datas: 08 e 09 de janeiro

Horários: Das 09h às 15h

Para doar: É necessário selecionar um dia e horário por meio do Sympla