Centauro transmite a partida entre Santos e Red Bull Bragantino pelo Paulistão Feminino

Na quarta-feira (12), às 18h, a equipe do Red Bull Bragantino enfrentará o Santos, em uma disputa válida pela quarta rodada do Campeonato Paulista Feminino 2024, na Vila Belmiro. A partida será transmitida ao vivo nos canais do YouTube da Centauro e do Camisa 21, marca de conteúdo de futebol da NWB.

As Bragantinas buscam sua primeira vitória no campeonato em uma partida contra as Sereias da Vila, atuais líderes do torneio. A equipe do interior soma apenas um ponto no Paulistão Feminino, conquistado na primeira rodada contra o São José. Nos dois últimos jogos do torneio, a equipe foi superada pelo Corinthians e pela Ferroviária.

Já o Santos chega com moral para o duelo. Invictas, as Sereias da Vila empataram em 1 a 1 com as corintianas no Parque São Jorge. A vitória tranquila sobre o Pinda e a sonora goleada contra o Marília garantiram o primeiro lugar da competição para o Santos, que precisa vencer para continuar na ponta da tabela sem depender dos outros resultados da rodada.

A transmissão da Centauro contará com a narração de Elaine Trevisan, além dos comentários de Fran Alves e Juliane Santos. A reportagem de campo será feita por Natália Santana. A partida poderá ser acompanhada nos perfis oficiais da Centauro no Youtube, além do Camisa 21 e canais parceiros afiliados da NWB.