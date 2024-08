Centauro e Camisa 21 transmitem partida entre Ferroviária e Santos pelo Paulistão Feminino

Com o Brasil no pós-clima de decisão olímpica, o Paulistão Feminino regressa com força total. A competição foi retomada na semana passada e, na próxima quarta-feira, às 16h, a Ferroviária enfrentará o Santos em uma partida válida pela nona rodada do Campeonato Paulista Feminino 2024. O confronto acontecerá direto da Arena Fonte Luminosa, com transmissão ao vivo nos canais do YouTube da Centauro e do Camisa 21, marca de conteúdo de futebol da NWB.

O duelo entre Ferroviária e Santos promete ser acirrado. No momento, apenas um ponto separa as Guerreiras Grenás das Sereias da Vila na tabela do campeonato. Ambas as equipes estão fora da zona de classificação e uma simples vitória pode colocá-las entre as quatro melhores do campeonato. Restando apenas três rodadas para o final da Primeira Fase, uma vitória na quarta-feira pode ser fundamental para a classificação para as semifinais do estadual.

A transmissão da Centauro contará com a narração de Elaine Trevisan e os comentários de Fran Alves e Juliane Santos, com Flávia Verso na reportagem de campo. A partida poderá ser acompanhada nos perfis oficiais da Centauro no Youtube, além do Camisa 21 e canais parceiros afiliados da NWB.