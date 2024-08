Cenas abertas de uso: furtos caem 62% em agosto e têm a menor marca em mais de um ano

Os furtos em geral registraram uma queda histórica na análise semanal realizada na área das cenas abertas de uso, que inclui os dados criminais registrados no 3º (Campos Elíseos) e 77º (Santa Cecília) Distrito Policial, na área central de São Paulo.

Entre os dias 5 e 11 de agosto, a região registrou 110 furtos, queda de 62% em relação aos 291 registrados no mesmo período do ano passado. A marca foi a menor registrada desde o início do monitoramento, em abril de 2023.

Os roubos também tiveram baixa, de 59%. O número passou de 121 para 50 ocorrências no comparativo. Em 2022, foram 112 delitos no período, queda de 55% com a quantidade atual.

Mais foragidos presos

O número de procurados pela Justiça que são capturados na região e entorno do fluxo também aumentou durante o ano. De janeiro a junho, foram 871 capturados na área do 3º e 77º DP, 63% a mais do que no acumulado do ano passado.

Em relação ao primeiro semestre de 2022, o número mais que dobrou, registrando alta de 105% (424).

A quantidade de prisões ou apreensões de infratores, seja em flagrante ou por mandado, também dobrou no período. Neste ano, foram 407 detidos ante 167 do ano passado.

Em toda a região central, o número de pessoas presas ou apreendidas chegou a 3,8 mil no semestre, 15% a mais no comparativo.

Monitoramento

A região das cenas abertas de uso é monitorada desde abril do ano passado, quando passou a apresentar um diagnóstico semanal sobre a criminalidade no centro, abrangendo principalmente os bairros Santa Cecília e Campos Elíseos, na área do fluxo.

A atual gestão tem intensificado os trabalhos na região, tanto para aumentar a segurança da população, quanto para recuperar a área que costumava ser o cartão postal da cidade.

Dentre as medidas implementadas para devolver o centro à população estão o investimento em tecnologia, sistema de inteligência e o reforço do efetivo que ganhou mais 400 policiais militares na região central neste ano.

Há, ainda, mais de 1,3 mil vagas disponibilizadas para PMs pela Atividade Delegada, além de operações policiais como a Resgate e AC35, da Polícia Civil, e inaugurações de unidades da PM.