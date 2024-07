Celular é o dispositivo mais utilizado por consumidores on-line no Estado de SP

A Fundação Seade divulgou pesquisa que aborda os hábitos de consumo on-line dos residentes no Estado de São Paulo, com foco específico na utilização de aplicativos para aquisição de mercadorias ou contratação de serviços. O celular é o dispositivo mais utilizado entre os consumidores por meio de aplicativos, reforçando a importância desses aparelhos no acesso a bens, serviços e uso da internet. Cartão de crédito foi a modalidade de pagamento utilizada por 61% desses consumidores, em 2024, percentual um pouco menor que o do ano anterior, em parte devido ao aumento de cinco pontos percentuais no uso do pix, que passa a ser utilizado por quase um quarto dos usuários.

Entre 2023 e 2024, houve aumento na frequência de compras diárias ou semanais entre pessoas com menor escolaridade e rendimentos: consumidores desses estratos passaram a realizar compras com mais constância, enquanto houve diminuição naqueles que o fazem esporadicamente.

Os resultados revelam ainda que o consumo por aplicativos é maior na faixa de 30 a 44 anos, segmento etário mais frequentemente adepto ao comércio eletrônico, e cresce conforme aumentam a escolaridade e o nível de renda.

Apenas no segmento de 60 anos e mais o percentual de consumidores por aplicativos é inferior à média estadual, sendo significativamente menor que o observado entre os mais jovens.

As informações analisadas resultam de pesquisa realizada pela Fundação Seade, em 2023 e 2024, por meio de coleta remota, utilizando Unidade de Resposta Audível (URA).