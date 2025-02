Celso Sabino: todos os números do turismo quebraram recordes históricos

O cenário do turismo brasileiro mostra um aquecimento notável, com um número crescente de brasileiros explorando seu próprio país, um recorde de turistas internacionais e uma temporada de Carnaval com cifras inéditas. Essas informações foram divulgadas pelo ministro do Turismo, Celso Sabino, durante sua participação no programa “Bom Dia, Ministro” no dia 26 de fevereiro.

Sabino enfatizou que o interesse dos brasileiros por destinos nacionais está em alta, assim como a demanda por parte de turistas estrangeiros. Desde julho de 2023, os dados do setor têm mostrado um crescimento sem precedentes. Em 2024, o Brasil alcançou a marca de mais de 350 milhões de viagens internas, com 118 milhões de passagens aéreas vendidas, representando um aumento significativo em comparação ao início da gestão do presidente Lula, em janeiro de 2023.

De acordo com o ministro, o aumento das viagens internas pode ser atribuído ao crescimento da renda entre os cidadãos brasileiros, impulsionado por programas sociais que têm melhorado a qualidade de vida. “Programas como Pé-de-Meia e Bolsa Família têm sido fundamentais para tirar mais de 30 milhões de brasileiros da pobreza extrema e reduzir as desigualdades sociais”, comentou Sabino.

O ministro também destacou que os viajantes brasileiros estão gastando mais durante suas viagens. O gasto médio por pessoa aumentou de R$1,8 mil para R$2,5 mil no último ano. “Com mais dinheiro disponível, as pessoas estão aproveitando mais as oportunidades de viajar”, afirmou.

A criação das Escolas Nacionais do Turismo é uma das iniciativas lançadas em 2024 para aprimorar a capacitação profissional na área. A primeira unidade foi inaugurada em Belém, em função da COP30, e outras escolas serão abertas no Rio de Janeiro e no Ceará.

Sobre os investimentos no setor, Sabino ressaltou a importância da melhoria na qualidade dos serviços turísticos e na infraestrutura. A construção de novas rotas aéreas e o aumento na capacidade das aeronaves têm contribuído para tornar o Brasil um destino ainda mais atrativo tanto para turistas locais quanto internacionais. Ele enfatizou a necessidade de parcerias com instituições como Sesc e Senac para oferecer cursos de capacitação.

A aprovação da Lei Geral do Turismo também foi citada como um marco importante para o setor, oferecendo segurança jurídica aos empreendedores e proteção aos turistas. O governo federal planeja atrair novas empresas e modernizar as existentes, facilitando o financiamento para aquisição de aeronaves e equipamentos necessários.

O turismo internacional também está experimentando um crescimento notável, com mais de 6,7 milhões de turistas estrangeiros visitando o Brasil em 2024. Esses visitantes geraram cerca de R$40 bilhões em receita, um recorde histórico. O início do ano já apresentou números promissores: janeiro trouxe mais de 1 milhão e 400 mil turistas estrangeiros ao país, marcando um aumento de 55% em relação ao mesmo mês do ano anterior.

O Carnaval de 2025 promete movimentar ainda mais o setor turístico. Segundo Sabino, já houve um aumento de 20% nas vendas de passagens e pacotes para as festividades deste ano. Os principais destinos incluem Rio de Janeiro, Salvador e Recife. A expectativa é que o Carnaval atraia mais de 3,5 milhões de visitantes à Bahia e gere uma receita superior a R$7 bilhões.

No total, espera-se que as festividades carnavalescas movimentem cerca de 53 milhões de pessoas em todo o Brasil e gerem R$12 bilhões em receitas, representando um crescimento significativo em comparação ao ano anterior.

A cobertura mediática desta recuperação do turismo brasileiro foi realizada por várias emissoras nacionais, incluindo Rádio Nacional Brasília e Rádio Bandnews Rio.