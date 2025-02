Carnaval de 2025: Brasil espera receber quase 287 mil turistas internacionais

O Carnaval de 2025 promete ser um atrativo significativo para o Brasil, com a expectativa de que 286.879 visitantes internacionais desembarquem no país entre os dias 24 de fevereiro e 8 de março, conforme apontam dados recentes da Embratur. Deste total, mais da metade, ou seja, 148.747 turistas, optará por viajar de avião, representando um aumento de 12,4% em relação ao ano anterior.

Os argentinos lideram o grupo de visitantes, correspondendo a 25,8% do total. Essa quantidade representa um expressivo crescimento de 41,4% em comparação a 2024. Entre os turistas argentinos, 41,2% escolheram o Rio de Janeiro como seu destino preferido. Outros locais populares incluem Florianópolis, com 21,9%, e Recife, com 7,6%.

Marcelo Freixo, presidente da Embratur, enfatizou os resultados promissores que o turismo brasileiro tem alcançado nos últimos tempos. “Em 2024, estabelecemos novos recordes e em janeiro de 2025 já registramos o maior crescimento do turismo internacional do mundo, com uma alta de 55%, atraindo quase 1,5 milhão de estrangeiros ao Brasil”, afirmou Freixo. Ele também destacou que a expectativa é que o Carnaval deste ano seja ainda mais grandioso do que o anterior e ressaltou a importância do evento para a economia local: “Esse número reflete uma união vital entre emprego, renda e alegria para todos os brasileiros”.

Em termos de nacionalidades dos visitantes, os turistas dos Estados Unidos representam uma fatia significativa de 15,7% do total esperado durante o Carnaval deste ano, com um aumento de 21,2% em relação a 2024. Para os americanos, o Rio de Janeiro é também o destino favorito, com 47% das reservas feitas para essa cidade. São Paulo e Belo Horizonte aparecem em seguida como destinos escolhidos por 30,4% e 3,4%, respectivamente.

Os chilenos se posicionam como o terceiro maior grupo de turistas internacionais durante o Carnaval, somando 9,1%. Entre eles, 37,5% planejam visitar o Rio de Janeiro; Florianópolis é a escolha de 33,8%, enquanto São Paulo atrai 11,3% dos chilenos.

No que diz respeito à emissão de passagens aéreas, o Rio de Janeiro se destaca como o destino mais procurado pelos turistas internacionais neste período festivo. Até o momento foram emitidos cerca de 69.188 bilhetes aéreos para a cidade maravilhosa, representando um crescimento robusto de 40,2% em relação ao mesmo período do ano anterior. São Paulo segue em segundo lugar com a emissão de 42.973 passagens aéreas (alta de 7,7%), enquanto a Bahia ocupa a terceira posição com 9.213 bilhetes vendidos.

A diversificação nas escolhas dos destinos evidencia a relevância econômica e cultural do Carnaval de 2025 para o Brasil. A presença dos turistas internacionais não só promete enriquecer as festividades como também contribuir significativamente para a economia nacional.

Com relação aos impactos econômicos do evento, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) estima que as atividades relacionadas ao Carnaval movimentarão cerca de R$12 bilhões. A participação dos visitantes internacionais nesse total deve representar aproximadamente 6,9%, demonstrando assim sua importância para o setor turístico brasileiro.