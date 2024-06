Celso Amorim receberá título de doutor honoris causa da Unesp

O assessor-chefe especial da Presidência para assuntos internacionais, Celso Amorim, receberá nesta sexta-feira (21) o título de doutor honoris causa da Unesp (Universidade Estadual Paulista).

A cerimônia será realizada no auditório da Escola Paulista da Magistratura (EPM), na região central da capital paulista. A iniciativa é do Instituto de Políticas Públicas e Relações Internacionais (IPPRI) da instituição.

O ex-chanceler é o diplomata com mais vasta experiência em atividade no Brasil. É também o mais próximo de Lula (PT), que o escolheu para ser assessor especial com a tarefa de representar o próprio presidente em delicadas missões internacionais.

Amorim comandou o Ministério das Relações Exteriores no governo de Itamar Franco, entre 1993 e 1995, ocupou o mesmo cargo nos dois mandatos anteriores de Lula na Presidência da República e foi ministro da Defesa de Dilma Roussef (PT).