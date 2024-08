Celebre o Dia dos Pais no Festival Interlagos Automóveis 2024

Liguem seus motores, vamos rumo ao maior evento de experiência motor do mundo. O Festival Interlagos Automóveis 2024 começa na próxima sexta (9/8) no Autódromo de Interlagos, a pista onde os maiores nomes do automobilismo brasileiro e internacional já fizeram história, sediará o evento até domingo (11/8). Com programação para toda a família, o Festival Interlagos Automóveis 2024 é também um lugar mais que especial para a comemoração do Dia dos Pais, que será festejado no domingo, dia 11 de agosto. Ainda no Festival Interlagos Automóveis 2024, os amantes da velocidade e da adrenalina usufruem de uma experiência única e inesquecível de pilotar supermáquinas como Ferrari, Porsche ou Lamborghini.

Separado em três ambientes, o evento conta com mais de 60 expositores das maiores marcas e montadoras do Brasil e do mundo. Confira a programação:

Test Drive – Acelere na mesma pista que já foi palco dos maiores nomes do automobilismo brasileiro e internacional. No Festival Interlagos Automóvel 2024 terão diversos tipos de test drive para que o público possa passar pelo asfalto mais famoso do Brasil. No total, serão três modos de test drive, sendo o off-road, a pista de habilidades e o test drive no circuito.

Shows e Gastronomia – O evento contará com espetáculos de grandes nomes da música brasileira, começando por Filipe Ret, na sexta-feira (09/08) e, para aqueles que adquirirem o Show Pass, no sábado (10/08), poderão curtir o show da dupla Fernando e Sorocaba com direito ao Churrasco On Fire, uma experiência gastronômica incrível com 4h de open food.

Exposições – Com três ambientes diferentes, as exposições do evento vão passar pelo Boulevard, Paddock Mall e Drive Village, a novidade desse ano. Em cada espaço você terá uma experiência diferente, podendo conferir os lançamentos de grandes marcas e montadoras, além de um lugar excelente para negócios comerciais e conexões. No Festival ainda terá dois modelos cobiçados no mundo todo em exposição: a LaFerrari, de 949 cv, e a McLaren P1, com 916 cv.

Entretenimento – Seja para os adultos ou para as crianças, o Festival Interlagos Automóvel 2024 tem o entretenimento certeiro para o visitante. Apresentações de Drift, Arena de E-sports, Arena Kids e a Tirolesa vão garantir a felicidade de todo o público.

Festival Interlagos Automóveis 2024

Data: dias 9 (sexta-feira, das 14h às 20h) e 10 e 11 (sábado e domingo, das 8h às 20h).

Local: Autódromo de Interlagos (Av. Sen. Teotônio Vilela, 261 – Interlagos)

Ingressos

Street Pass (R$ 98,00): acesso liberado para todas as atrações, exposições e competições do evento.

Drive Pass (R$ 495,00): acesso a três test drive em carros escolhidos na pista de Interlagos;

Show Pass (R$ 250,00): acesso ao show da dupla Fernando e Sorocaba + open food de 4h;

Range Rover Pass (R$ 1.495,00): acesso ao test drive com três Range Rover na pista de Interlagos;

Sport Vip Pass (R$ 2.960,00): acesso ao test drive em um dos carros esportivos disponíveis.