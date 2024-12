Celebração do Turismo Cultural e Religioso em SP: Exposições de Presépios

Em reconhecimento ao significativo papel do Turismo Cultural e Religioso, especialmente durante o período natalino, a Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP) anunciou uma série de exposições inovadoras que celebram a rica tradição dos presépios, um dos ícones mais apreciados do Natal. As mostras, intituladas “Os Presépios Barristas Lusitanos”, “Presépios Brasileiros” e “Bandeiras, Violas e Figueiras: a Natividade no Vale do Paraíba”, estão em exibição no Museu de Arte Sacra de São Paulo (MAS-SP), proporcionando uma experiência cultural única para os visitantes.

Cada uma dessas exposições oferece uma abordagem distinta sobre a criação e a riqueza cultural que permeia a representação do nascimento de Cristo. Mais do que meras representações da Sagrada Família, os presépios expostos encantam ao integrar elementos típicos de diversas culturas, com peças que variam em tamanho e forma, incluindo delicadas miniaturas, caixas ornamentais e figuras que podem chegar até 50 centímetros de altura.

No Museu de Arte Sacra de São Paulo, destaca-se o impressionante Presépio Napolitano, que foi generosamente doado por Ciccillo Matarazzo. Com um acervo superior a 1.600 peças oriundas da Itália, incluindo 390 figuras humanas, esta obra-prima combina a cena do nascimento de Cristo com o cotidiano vibrante de uma vila napolitana do século XVIII.

Elaborado por mestres artesãos conhecidos como figurinai, entre eles Giuseppe Sanmartino, o presépio é um rico testemunho da arte barroca. Os detalhes são minuciosos, abrangendo desde trajes tradicionais até ofícios típicos da época, além de alimentos e utensílios domésticos que transportam o visitante para um tempo e cultura distantes. Desde sua abertura ao público em 1999, essa atração se tornou um ponto imperdível para quem visita o museu.

Além disso, a mostra “Os Presépios Barristas Lusitanos” destaca a rica tradição do artesanato em barro português, evidenciando as profundas conexões históricas entre Brasil e Portugal. Por sua vez, “Presépios Brasileiros” enaltece a diversidade cultural do Brasil, refletindo as influências indígenas, africanas e europeias em um espaço que dialoga diretamente com o cotidiano da cidade.

A exposição “Bandeiras, Violas e Figueiras: a Natividade no Vale do Paraíba”, em colaboração com o Museu do Folclore de São José dos Campos, apresenta o trabalho fascinante das figureiras da região e os instrumentos típicos das folias de reis. Essa mostra proporciona um verdadeiro imersão nas tradições natalinas do interior paulista. As exposições estão abertas ao público de terça a domingo, das 9h às 17h.

Os ingressos para as exposições variam entre R$ 3 (meia-entrada) e R$ 6 (inteira), sendo que aos sábados a entrada é gratuita para todos os visitantes. O Museu de Arte Sacra está localizado na Avenida Tiradentes, 676, no bairro da Luz, em São Paulo.

Outra atração significativa ocorre no Memorial da América Latina, situado na zona oeste da capital. A exposição “Presépios dos Países da América Latina” apresenta uma seleção encantadora que reflete as tradições natalinas diversas da região. Esta mostra estará disponível para visitação até 5 de janeiro de 2025, funcionando também de terça a domingo, das 10h às 17h, na Avenida Mário de Andrade, 664, Barra Funda.

A origem dos presépios remonta ao ano de 1223, quando São Francisco de Assis montou a primeira cena em Greccio, na Itália. Seu intuito era facilitar a visualização do nascimento de Jesus pelos habitantes locais. No Brasil, os presépios foram introduzidos em 1552 pelo padre José de Anchieta como uma ferramenta pedagógica para ensinar os indígenas sobre a história do Natal.