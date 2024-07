CEJ-SP promove o lançamento da Carta Jovem Paulista 2024

O Conselho Estadual da Juventude de São Paulo – CEJ-SP promoverá, no próximo dia 15 de agosto, a partir das 19h, no Auditório Paulo Kobayashi, na Assembleia Legislativa de São Paulo, o lançamento da “Carta Jovem Paulista 2024”, um documento que busca reunir as demandas, propostas e preocupações dos jovens de todo o Estado. Esse lançamento é um passo importante para a formulação de políticas públicas voltadas à juventude paulista, destacando temas como educação, emprego, saúde mental e participação política.

Durante o evento, será apresentada o compromisso da “Carta Jovem Paulista 2024”, com diretrizes gerais de fomento às políticas públicas em prol dos jovens com foco em ações por parte das prefeituras municipais. O documento ressalta a importância da governança e gestão de políticas públicas de juventude nos municípios como respostas às inúmeras demandas juvenis.

Até o momento, mais de 280 jovens de 130 municípios que representam entidades juvenis, conselhos municipais, gestores municipais de juventude se inscreveram para o lançamento da “Carta Jovem Paulista 2024.”

Para o secretário da Justiça e Cidadania, Fábio Prieto, “a Carta Jovem Paulista 2024 representa a voz dos jovens de São Paulo, fornecendo uma base sólida para que o governo e outras instituições possam desenvolver iniciativas que atendam às necessidades e aspirações desta parcela representante do futuro da população”.

Segundo Juliano Borges, coordenador Estadual de Políticas para a Juventude e presidente do Conselho Estadual da Juventude, os jovens são parceiros estratégicos no desenvolvimento econômico e social de qualquer município, estado e país. “Envolvê-los na construção da agenda que contemple as principais demandas do universo juvenil é o caminho para alcançar resultados positivos. Por outro lado, é importante criar espaços que promovam essa participação dentro da administração pública e de projetos e ações em prol dos jovens”, reforçou Juliano Borges.

Conselho Estadual da Juventude

O Conselho Estadual da Juventude, ligado a Secretaria da Justiça e Cidadania, foi criado pelo Decreto n.º 25.588, de 28 de julho de 1986, alterado pelo Decreto n.º 42.487, de 10 de novembro de 1997, tem como objetivo promover o desenvolvimento de estudos, debates e pesquisas sobre a juventude, despertar a consciência de todos os setores da comunidade para a realidade da juventude, promover entendimentos com organizações e instituições afins, de caráter nacional ou internacional e oferecer subsídios para uma política de promoção e desenvolvimento do jovem, fortalecendo os ideais de respeito mútuo e de solidariedade.

Serviço: Lançamento da Carta Jovem Paulista 2024

Data: 15 de agosto de 2024

Local: Auditório Paulo Kobayashi, na Assembleia Legislativa de São Paulo.

Rua Av. Pedro Álvares Cabral, 201 – Moema, São Paulo.