CDHU iniciará obra de 188 moradias em Ferraz de Vasconcelos

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) assumirá a construção do empreendimento Residencial Morar Bem II, em Ferraz de Vasconcelos. Foi assinada, nesta quarta-feira (3), a ordem de serviços para início da construção, que foi contratada pela CDHU. O ato ocorreu em cerimônia no Palácio dos Bandeirantes, quando foi anunciado um pacote com mais de 10 mil moradias e investimento totais de R$ 1,4 bilhão do Estado. A Companhia será responsável pelas obras, enquanto a Prefeitura do município indicará a demanda para atendimento habitacional.

Durante a cerimônia, o secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Marcelo Branco exaltou o trabalho da gestão estadual, que trará mais dignidade às 188 famílias que aguardam a entrega das moradias. “ Assumimos, em Ferraz de Vasconcelos, as 188 unidades habitacionais . É a obra parada há mais tempo no Estado de São Paulo apontada pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE). Era uma obra federal, em parceria com o município, que o Estado agora está assumindo. Vamos terminar com investimento puro do Estado de São Paulo de mais de R$ 27 milhões”, explicou o titular da Pasta.

Desde 2007, a população aguarda a entrega dessas unidades. O projeto tinha investimentos previstos de R$ 27,3 milhões do Governo Federal e de R$ 2,7 milhões da Prefeitura, mas, desde o início, os partícipes encontraram dificuldades para execução.

Ao assumir a obra, a CDHU atende à determinação do governador Tarcísio de Freitas para não deixar obras paradas e de dar celeridade às que estão em atraso em todo o território paulista, ainda que não tenham pertencido inicialmente ao Governo do Estado.

A CDHU investirá R$ 27,9 milhões no empreendimento para conclusão das obras. O cronograma prevê a conclusão dos serviços em 18 meses, com mais seis meses para cumprimento de obrigações contratuais.