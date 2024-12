CDHU destaca projetos de recuperação de áreas centrais no 71º Fórum Nacional de Habitação

Nesta quinta-feira (05), a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) foi representada pela diretora de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, Maria Claudia Pereira de Souza, no segundo dia do 71º Fórum Nacional de Habitação de Interesse Social, realizado anualmente pela ABC Habitação e pelo Fórum Nacional dos Secretários de Habitação e Desenvolvimento Urbano (FNSHDU).

O encontro foi promovido em parceria com o Estado do Paraná, por meio da Companhia de Habitação do Paraná (COHAPAR), e abordou temas centrais como habitação sustentável e sistemas construtivos industrializados, na capital, Curitiba.

Durante o painel sobre “Revitalização de Centros Urbanos: ações integradas e soluções habitacionais de interesse social”, Maria Claudia destacou a importância da convergência de enfoques para revitalizar as áreas centrais. Ao abordar os desafios habitacionais e urbanos do Estado de São Paulo, enfatizou a complexidade de atender uma população como a paulista.

“São Paulo é um estado que já está chegando perto dos 45 milhões de habitantes e que tem uma realidade muito diversa em todo o seu território e necessidades habitacionais”, salientou.

Maria Claudia também apresentou experiências bem-sucedidas do estado, como o Programa de Atuação em Cortiços, iniciado em 2001, que impactou cerca de 400 imóveis na capital e outros 50 em Santos. A diretora ainda relembrou o projeto da PPP Área Central da Capital, realizado a partir de 2012, que incluiu a revitalização urbana da Praça Júlio Prestes e a construção de uma creche.

Sobre os desafios futuros, Maria Claudia mencionou a PPP de Requalificação do Centro Histórico, apresentado em 2024, com foco na revitalização urbana como estratégia para combater o esvaziamento populacional nas áreas centrais das grandes cidades.

“Começamos com a edificação, mas vamos abrangendo o espaço e a integração de ações para não perder o patrimônio enorme e cultural e ambiental que temos nas nossas cidades em todo o país.”

Além disso, ela ressaltou ações da CDHU com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação para fomentar o adensamento habitacional em áreas centrais, por meio de subsídios do Casa Paulista – Carta de Crédito Imobiliário e pela contratação de imóveis por Carta de Crédito Associativa (CCA) para financia-las de acordo com a política habitacional do Estado. Também foram apresentadas estratégias para ampliar a ocupação de áreas centrais em outras regiões metropolitanas, como Campinas e Sorocaba.

“O objetivo é trabalhar para promover efetivamente cidades sustentáveis, resilientes, com requalificação dos espaços urbanos e com suporte à permanência da população nessas regiões”, concluiu.

O painel também contou com a presença de André Machado, secretário de Habitação e Regularização Fundiária de Porto Alegre, e Ulysses Arêas, diretor da Receita Municipal de Salvador, que divulgaram os projetos realizados nas respectivas cidades. Em Salvador, destaque para os incentivos fiscais para facilitar a recuperação das áreas centrais. “Criamos o programa Renova Centro, um programa de incentivo à empreendimentos e moradias. Nós pretendemos trazer as pessoas para viver no Centro”, afirmou. O secretário de Porto Alegre explanou sobre as providências adotadas após a tragédia que a cidade viveu com as enchentes, em maio deste ano. “Desejo que as pessoas não passem pelo o que passamos para aprender sobre mudança de mentalidade e atitudes”, concluiu.

O evento ainda contou com a exibição de projetos sustentáveis em habitação, estandes presenciais e virtuais de empresas parceiras e uma feira de exposição de sistemas construtivos industrializados, incluindo modelos de casas desenvolvidos por patrocinadores.

O encerramento do Fórum ocorrerá nesta sexta-feira (6) com a premiação “Selo de Mérito 2024, um dos prêmios mais relevantes do setor de habitação de interesse social do país. A CDHU venceu em duas categorias: Projetos de Habitação de Interesse Social, com a ação que retirou 600 famílias de área de risco (Galpão Eiji Kikuti), em São Bernardo do Campo; e Melhoria da Gestão da Habitação de Interesse Social, com o Relatório de Sustentabilidade, Administração e Carta de Governança do Exercício de 2023.