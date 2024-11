CDHU de SP é destaque em ranking das melhores empresas públicas do Brasil

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), reconhecida como a maior promotora pública de habitação social do Brasil, alcançou um novo patamar no ranking Época Negócios 360 de 2024. O anuário, elaborado pela revista Época Negócios em colaboração com a Fundação Dom Cabral, posicionou a CDHU na sétima colocação entre as empresas de “Capital Estatal Nacional”, destacando seu papel preponderante no cenário nacional.

No contexto mais amplo, entre as 420 empresas analisadas na 13ª edição do anuário, a CDHU foi classificada na posição 262. Esta ascensão representa um progresso em relação à pesquisa de 2023, que avaliou as 500 maiores empresas do Brasil, onde a companhia ocupava o 464º lugar, já uma melhora em comparação ao ano anterior, quando figurou na 493ª posição.

O anuário deste ano considerou empresas com faturamento mínimo de R$ 250 milhões em 2023. As candidatas foram avaliadas com base em questionários e dados financeiros fornecidos pelas próprias companhias. O processo resultou na seleção da Empresa do Ano e das melhores empresas em 24 setores distintos, além dos seis principais desafios de gestão: Inovação, Visão de Futuro, Desempenho Financeiro, ESG/Governança, ESG/Socioambiental e Pessoas. A metodologia aplicada foi desenvolvida pela Fundação Dom Cabral, que também realizou a análise final dos dados.

A CDHU obteve sua melhor avaliação no critério ESG/Governança, que analisa aspectos como a estrutura e atuação dos conselhos administrativos, comunicação com diferentes públicos, cumprimento de normas legais e práticas comerciais éticas. Em seguida, destacou-se no quesito Visão de Futuro, que abrange planejamento estratégico em termos financeiro, ambiental e social, além da incorporação de novas tecnologias.

A missão social da CDHU é central para sua atuação. Com foco na equidade social ao invés do lucro econômico, a empresa oferece financiamentos habitacionais com condições substancialmente mais favoráveis que os bancos tradicionais. Para famílias com renda de até cinco salários mínimos, os imóveis são oferecidos sem juros e altamente subsidiados.

Com uma trajetória de 75 anos sob a tutela do Governo do Estado de São Paulo, a CDHU combina tradição com inovação para fornecer moradias seguras e de qualidade aos cidadãos paulistas. Desde sua fundação em 1949, já realizou mais de 560 mil atendimentos habitacionais. Além disso, promove ações como a entrega de títulos de regularização fundiária para garantir segurança jurídica às famílias beneficiadas.

Ao longo de 2023, a CDHU entregou mais de 12 mil novas moradias no estado de São Paulo, representando um investimento estadual totalizando R$ 2,3 milhões. Adicionalmente, foram emitidos 55,8 mil títulos de regularização fundiária com um aporte estadual de R$ 217 milhões.