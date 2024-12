CDA irá garantir medidas para exportação de Abacate variedade Hass para Chile e Japão

A Coordenadoria de Defesa Agropecuária (CDA) da Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SAA) a partir do seu Centro de Defesa Sanitária Vegetal (CDSV) irá, por meio de ações de fiscalização, a partir de 2025, aplicar medidas para garantir a exportação do Abacate variedade Hass para o Chile e também para o Japão. A decisão surge após acordos realizados entre o Órgão Nacional de Proteção Fitossanitária do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) com os respectivos órgãos dos países importadores.

“A expectativa é que em 2025 as exportações de abacate da variedade Hass aumentem e, considerando que o Estado de São Paulo é o maior produtor brasileiro, espera-se que esse nicho da fruticultura colabore com o aumento do PIB estadual”, comenta Cristina Abi Rached lost, engenheira agrônoma e gerente dos Programas Estaduais de Certificação Fitossanitária e de Exportação de Produtos Vegetais.

Para atender as exigências dos países que irão receber o fruto a partir do próximo ano, serão adotadas medidas fitossanitárias para evitar a introdução de pragas ausentes em ambos os territórios.

Dentre as medidas previstas estão à implantação de um manejo de mitigação de risco para a broca dos frutos – Stenoma catenifer – para as exportações para o Chile e o controle e monitoramento dos estágios de maturação dos frutos, visando evitar a introdução da mosca do mediterrâneo – Ceratitis capitata – no Japão.

“Por se tratar de medidas continuas e que necessitam de acompanhamento de campo, a Certificação Fitossanitária de Origem é o que embasará o cumprimento dos requisitos. A Defesa Agropecuária ficará responsável por garantir o cumprimento dos requisitos impostos para tornar possível os envios certificados”, destaca Cristina.

Os procedimentos de fiscalização para o Chile já foram finalizados e as propriedades já iniciaram as inscrições junto as Regionais da Defesa Agropecuária para cumprimento dos prazos previstos nos requisitos. Os documentos necessários e procedimentos estão já disponíveis no site da CDA e podem ser acessados em Link.

Quanto aos procedimentos para exportação para o Japão, Cristina informa que estão sendo finalizados e que em janeiro, já estarão definidos e disponíveis aos interessados.