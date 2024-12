CCXP24: Organização confirma edição de 2025 de 4 a 7 de dezembro

O sucesso da CCXP foi mais uma vez confirmado não apenas pela presença em massa do público, com 287 mil pessoas presentes nos quatro dias de evento, como também pelo recorde de artistas internacionais em um sábado sold out. Os números chamam atenção: 23 estúdios, três a mais que a edição anterior, mais de 240 horas de conteúdo e entretenimento do início ao fim em todo o pavilhão e nos nove palcos simultâneos. Para celebrar, a organização do evento confirmou neste domingo, 8, a edição da CCXP25. Ela acontecerá de 4 a 7 de dezembro, no São Paulo Expo.

Neste último dia da CCXP24, o Palco Thunder by Claro tv+ recebeu uma programação repleta de grandes anúncios, exibições exclusivas e conversas com grandes nomes do setor. A jornada começou com a exibição em primeira mão do filme “Chico Bento e a Goiabeira Maraviosa”. A Paris Filmes trouxe o primeiro live-action de um dos personagens mais icônicos do consagrado Mauricio de Sousa. “Trabalhar no universo da Mauricio é algo que desperta muitas emoções, no melhor sentido possível. Cheguei a me emocionar durante as filmagens”, compartilhou Fernando Fraiha, diretor do longa. Em seguida, aconteceu o painel comandado por Steven Weintraub, da Collider, com grandes nomes da indústria cinematográfica – Robert Kirkman (The Walking Dead, Invincible) presidente e diretor criativo da Skybound Entertainment; Tim Miller (Deadpool, Love, Death & Robots), diretor de cinema americano; e o diretor Dave Wilson (Secret Level, Bloodshot), que juntos compartilharam curiosidades sobre suas premiadas produções de Hollywood. Já a celebração de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba trouxe o aguardado anúncio do novo filme Castelo Infinito, acompanhado da exibição de um trailer exclusivo, que arrancou aplausos da plateia.

Uma conversa sobre a nova versão de Vale Tudo (2025), um dos maiores sucessos da TV Globo, com a presença do elenco trouxe um olhar intimista sobre a adaptação da clássica novela. Apresentado pelo comediante Paulo Vieira, o painel teve uma prévia exclusiva da releitura da novela, que estreia em 2025. O evento começou com a autora da adaptação, Manuela Dias, e o diretor artístico Paulo Silvestrini, que discutiram o processo de criação da nova versão. A dupla, compartilhou bastidores sobre o desenvolvimento da trama. “Quero deixar claro que Vale Tudo será uma novela. Tenho muito orgulho de fazer este tipo de conteúdo, e todo brasileiro pode se orgulhar da telenovela nacional”, afirmou Silvestrini.

Logo depois, o Palco Thunder by Claro tv+ transportou os fãs para o universo de ‘Duna: A Profecia’, série original da MAX. Apresentado por Valentina Pulgarin, o evento contou com a presença de Alison Schapker, showrunner e produtora executiva, Jordan Goldberg, produtor executivo, e os atores Travis Fimmel (Desmont Hart) e Jade Anouka (Sister Theodosia). Alison Schapker revelou sua conexão pessoal com a obra: “Eu li Duna quando era adolescente, sempre amei a história, então já estava muito familiarizada com o universo antes de embarcar nessa produção.”

Por fim, o espaço encerrou sua programação na CCXP24 com um grande painel, apresentando Bailarina, o aguardado spin-off do universo de John Wick. O espetáculo promovido pelo evento em parceria com a Paris Filmes e a Lionsgate iniciou com uma orquestra, enquanto dançarinas encenavam uma dança que, em seguida, evoluiu para uma luta coreografada. Enquanto o público foi levado à loucura, as estrelas os convidados Ana de Armas, Norman Reedus, Ian McShane e o diretor Len Wiseman,foram recebidos com aplausos, gritos e até lágrimas. Ana de Armas, protagonista do longa, arriscou algumas palavras em português: “Vocês são lindos. Estou muito feliz e agradecida.”

Palco Ultra tem dia repleto de anúncios e novidades

Abrindo o dia no Palco Ultra, os jornalistas Pablo Miyazawa, André Forastieri e Rodrigo Coelho discutiram sobre a importância do fã na longevidade de um universo de entretenimento como o da Nintendo. Além disso, eles destacaram o projeto ‘Nintendistas’, que lembra e celebra a história da marca no Brasil.

Em seguida o painel produzido pela Audible reuniu os participantes Luís Miranda, Murilo Sampaio, Vaneza Francisca, Paulo Duarte e MM Izidoro. Eles subiram ao palco para compartilhar como foi o desenvolvimento e a adaptação da obra em quadrinhos para o audiolivro. “Apesar da obra original ser impressa em preto e branco, nós estudamos com muito cuidado todo potencial sonoro contido nas páginas.” contou o roteirista, Paulo Duarte.

A conversa em torno de ‘Braba: Apocalipse Tropical’ contou com a participação de Rafael Grampá, Eric Reynolds, Janaína de Luna, Jefferson Costa, Pedro Cobiaco, Amanda Miranda, Wagner William, Cris Eiko, Paulo Crumbim, João Pinheiro, Bruno Seelig, Gabriel Goes e Rafael Coutinho. O bate papo apresentado por Cazé Pecini que junto aos artistas conversaram sobre a antologia brasileira de quadrinhos BRABA, que será lançada também nos Estados Unidos.

Na sequência, Sociedade da Virtude, websérie de animação brasileira no estilo de motion comics, foi um dos destaques deste domingo no Palco Ultra. Com a participação dos criadores Ian SBF e Thobias Daneluz, o painel revelou a segunda temporada da série e o lançamento de um episódio especial de Natal. O evento contou ainda com a presença dos dubladores Guilherme Briggs, Maíra Goes e Luiz Carlos, que apresentaram trechos inéditos da produção.

Palco Omelete by Banco do Brasil encerra a programação da CCXP24 em grande estilo

Enquanto a premiére do filme Chico Bento, que estreia no fim do ano em todo país, estava rodando no palco Thunder by Claro tv+, o elenco se apresentava no palco Omelete by Banco do Brasil. No final do encontro, Isaac, Pedro Dantas e Anna Julia Dias apareceram e foram ovacionados pelo público que acompanhava a conversa.

No bloco dedicado aos animes, Manabu Otsuka, Nobuhiro Tatehata, Yuichiro Hayashi, das produções de Attack on Titan e Honor of Things, contaram suas experiências profissionais. O CEO do Mappa Studio, Manabu Otsuka, afirmou que no caso de animações adaptadas, como Attack on Titan, o ponto mais importante é superar as expectativas do público.

Na sequência, o local recebeu o elenco da novela Vale Tudo, um ícone da televisão brasileira: que ganhou um remake que vai ao ar em 2025. Para a autora Manuela Dias, o Brasil mudou bastante nesses últimos 30 anos, da tecnologia aos conceitos. “Questões como alcoolismo e violência contra a mulher eram retratados de outra forma”, afirma. Por isso existe uma necessidade grande de atualizar os textos.

O elenco da série Duna: Profecia, da Max, subiu ao palco Omelete by BB e foi ovacionado pelo público. O ator Travis Fimmel, que interpreta um assassino, comentou que adora interpretar personagens misteriosos e intensos. “Quero que as pessoas pensem se eu vou matar ou beijar”, afirma.

Para encerrar a programação da CCXP24, o espaço apresentou ao público os atores do esperado filme Bailarina, da Paris Filmes. No palco, esteve presente parte do elenco que estrela o filme, entre eles a estrela Ana de Armas, que interpreta a protagonista. Em português, a atriz cumprimentou o público que foi ao delírio. “Eu amo o Brasil. Amo todos vocês”, exclamou.

Never Give Up supera Exodia Martelo e conquista o CBOLÃO na Game Arena

No último dia de CBOLÃO na CCXP24, o Exodia Martelo venceu a Geração 2000, na primeira semifinal, por 2×0 em uma MD3. Já no clássico Brasil x Argentina, a Never Give Up superou os Los Manitos por 2×1. Em uma final emocionante entre os dois melhores times da competição, a Never Give Up derrotou o Exodia Martelo em uma MD3 impecável, por 2×0, se consagrando a grande campeã do CBOLÃO 2024.

Entre as finais, um clássico sul-americano lotou a Game Arena para uma showmatch de arrepiar. A seleção argentina encarou o Brasil em uma partida que começou equilibrada. Após alguns embates, os argentinos mostraram superioridade técnica e dominaram as ações e lugares do mapa, enquanto o time brasileiro enfrentou dificuldades para se encaixar no jogo. Mesmo com a pressão argentina, a torcida brasileira não parou de apoiar, cantando e vibrando a cada jogada. No final, a Argentina garantiu a vitória com uma atuação consistente, sendo aplaudida pela maioria, que também reconheceu o esforço dos brasileiros.

Pluralidade Artística é destaque no Artists’ Valley

O Artists’ Valley se reafirma em 2024 como o palco de uma pluralidade artística sem precedentes. Reunindo artistas de diferentes estilos, faixas etárias e origens, o espaço é um convite à celebração das diversas formas de expressão que ecoam na cultura brasileira e global. De narrativas inspiradas pela literatura de cordel até graphic novels de terror psicológico, o Artists’ Valley prova que há algo para cada geração e interesse.

Jô Oliveira, de 80 anos, é um exemplo vivo da conexão entre arte e cultura popular brasileira. Influenciado pela literatura de cordel e pela xilogravura, Jô compartilha como sua trajetória é marcada por uma busca constante de resgatar e valorizar as raízes do Brasil. “Meu trabalho é muito baseado na cultura popular brasileira, na narrativa do cordel e na xilogravura mundial. Agora estou aqui lançando o livro Palmeirim de Inglaterra, que foi publicado na Itália em 1979. Depois de tantos anos, estou muito feliz de relançá-lo aqui”, comentou o artista pernambucano.

A nova geração também está presente, representada por nomes como Pedro Cobiaco, de 28 anos. Ele reflete sobre como os últimos anos têm transformado a cena brasileira de quadrinhos. “Houve um movimento legítimo de inclusão e diversificação. Hoje, a CCXP é o melhor exemplo disso, mostrando como o quadrinho brasileiro se expandiu para representar melhor nossa realidade”, afirmou o artista, que trouxe para o evento a antologia Braba.

O terror, gênero que conquista fãs de todas as idades, encontra sua força em artistas como Cristal Moura e Rafael Fernandes. Cristal, natural do Rio Grande do Norte, vê a arte como uma ferramenta de exorcismo pessoal e transformação. “Aqui, lanço Carpe Diem, inspirado em um pesadelo recorrente que tive por anos. Quando terminei de desenhar, nunca mais tive esse sonho. É incrível como a arte pode libertar.” Já Rafael destaca a amplitude do evento e sua evolução. “Na CCXP você encontra de tudo. É uma feira onde o pai, o filho e qualquer fã encontram algo especial para levar para casa. Eu mesmo estou lançando histórias de horror cósmico misturado com true crime, mostrando como as tragédias reais brasileiras podem ganhar uma nova perspectiva nos quadrinhos.”

No Artists’ Valley, a CCXP24 promove um encontro único entre o passado e o futuro, o real e o imaginário. O espaço reafirma a força da narrativa como um elo entre culturas, gerações e mundos. A pluralidade artística aqui não é apenas uma característica; é a essência que faz desse evento um espetáculo inesquecível para todos.

Concurso Cosplay Master é destaque no último dia de festival com performances de tirar o fôlego

O Concurso Cosplay Master provou, mais uma vez, porque é um dos momentos mais aguardados do festival. Com apresentações espetaculares e um nível altíssimo de dedicação, os 12 finalistas encantaram o público e os jurados em uma noite que ficará marcada na memória de todos os fãs.

Dividido em cinco categorias (Figurino, Inventividade, Destaque, Performance e a grandiosa Master) o concurso celebrou o talento e a criatividade de cosplayers de todo o país. Cada categoria destacou elementos essenciais, desde a fidelidade ao personagem até a energia e presença de palco.

Pry Felippe conquistou o título na categoria Cosplay Master, com uma interpretação de Alastor, do Hazbin Hotel. Emocionada, ela compartilhou sua jornada na competição: “É um concurso que eu tenho muito carinho, porque eu cresci muito aqui dentro. Desde 2016 eu já participo da CCXP. Eu sempre tive muito carinho, muita admiração por todo mundo que trabalha aqui. A equipe é incrível. Eu não esperava ganhar. Estou em choque ainda.”