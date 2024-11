CCR e EcoRodovias lideram projeto inovador para reduzir atropelamentos de fauna em SP

As iniciativas de concessão rodoviária envolvendo a Nova Raposo e a Rota Sorocabana têm se destacado por seu compromisso com a segurança de motoristas e a preservação da fauna silvestre. Os projetos preveem a instalação de passagens aéreas e subterrâneas em trechos estratégicos das rodovias, abrangendo 27 municípios do estado de São Paulo, com o objetivo de minimizar acidentes envolvendo animais selvagens.

As empresas CCR e EcoRodovias, vencedoras dos leilões para a administração das respectivas rotas, serão responsáveis por desenvolver estudos anuais que identificarão e proporão soluções para reduzir os atropelamentos de fauna. Esses estudos serão avaliados pela Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) e pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB), reforçando o compromisso com práticas sustentáveis.

O projeto visa mapear áreas críticas, conhecidas como hotspots, onde há alta incidência de acidentes com animais. Nesses locais, serão implementadas passagens específicas, como túneis e dutos, além de cercas protetoras. Sinalizações adequadas e campanhas educativas também estão previstas para conscientizar motoristas e comunidades sobre a importância da preservação da fauna local.

Com um investimento estimado em R$ 16,9 milhões para a construção de 50 passagens de fauna nos dois lotes, as ações visam não apenas proteger os animais, mas também aumentar a segurança viária e promover um trânsito mais sustentável. Rafael Benini, Secretário de Parcerias e Investimento, destacou o compromisso com essas medidas: “Estamos dedicados à proteção da vida selvagem e à melhoria da segurança nas rodovias.”

Dados da Artesp revelam que mais de 36 mil animais foram atropelados nas rodovias concedidas em São Paulo entre 2019 e 2023. Para enfrentar esse desafio, no Lote Nova Raposo serão instaladas 22 passagens ao custo de R$ 7,4 milhões. Já na Rota Sorocabana, o investimento será de R$ 9,5 milhões para a implementação de 28 passagens na região sudoeste do estado.

Essas infraestruturas permitirão uma travessia segura para os animais, diminuindo o número de atropelamentos e contribuindo para a conservação da biodiversidade local. As intervenções fazem parte do Programa de Parcerias de Investimentos do Estado de São Paulo (PPI-SP), que busca fomentar oportunidades econômicas e promover o desenvolvimento sustentável através de parcerias público-privadas.

O PPI-SP está realizando o maior programa de investimentos em parceria com a iniciativa privada na história do estado, abrangendo setores como Rodovias, Mobilidade, Social e Água/Energia. Com 25 projetos já qualificados e uma carteira que supera R$ 500 bilhões, o programa representa um significativo impulso ao crescimento econômico regional.