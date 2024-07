CCCB abre inscrições para curso gratuito de Taekwondo

Nesta segunda-feira, dia 22, o Centro Cultural Coreano no Brasil (CCCB) abre as inscrições para um novo curso gratuito de Taekwondo, que será oferecido de 19 de agosto a 20 de novembro, às segundas e quartas, com uma turma das 8h30 às 9h30 e outra das 9h30 às 10h30.

Os interessados devem preencher um formulário eletrônico disponível no site do CCCB, na aba “Aulas”. A seleção será por ordem de inscrição, os candidatos ao curso devem ter a pelo menos 15 anos de idade e o uso do uniforme (Dobok) é obrigatório. O prazo para se inscrever termina no dia 26 de julho.

O curso será realizado no Rooftop do K-Square (Rua Guarani, 266, no Bom Retiro).