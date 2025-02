CBDA convoca nadadores de São Bernardo para projetos de monitoramento em 2025

Os atletas da equipe Júnior de Natação do SESI-SP, Kauã Carvalho, Sophia Isidoro e Gabriel Machuco, que treinam em São Bernardo, estão na lista de convocados da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos – CBDA, para o Projeto de Monitoramento e Suporte das Seleções de Base e Transição da Natação Brasileira. As atividades acontecem entre os dias 9 e 15 de fevereiro, no Centro de Treinamento Time Brasil, no Parque Aquático Maria Lenk, no Rio de Janeiro. A ação tem como objetivo acompanhar o desenvolvimento dos jovens nadadores em busca de promover a nova geração para os Jogos Olímpicos de 2028 e 2032.

Os jovens atletas da equipe SESI estão felizes e empolgados com a convocação. Para Kauã, esse programa será muito importante para o seu crescimento no esporte. “Espero aprender bastante e desenvolver ainda mais a parte técnica do nado”, antecipou. Já Gabriel comemorou a oportunidade de participar de treinamentos com representantes de outras instituições. “Acredito que será uma experiência muito boa estar treinando com atletas de outros clubes. Isso nos motiva a buscar cada vez mais os nossos objetivos”, disse.

Sophia, que participará de seu quarto monitoramento, também compartilhou suas expectativas para esta edição. “Gosto muito dessas ações da CBDA e tento, ao máximo, adquirir conhecimento e aplicá-lo no meu dia a dia”.

Natação SESI SBC

O Centro de Atividades do SESI-SP em São Bernardo do Campo é composto por uma piscina semiolímpica coberta, climatizada e exclusiva para treinamento dos atletas de alto rendimento, com toda a estrutura de um complexo esportivo. Lá atua ainda uma equipe multidisciplinar de apoio aos esportistas, formada por médico, nutricionista, fisioterapeuta, biomecânica, preparadores físicos, psicólogo, entre outros profissionais.

A piscina semiolímpica externa, também climatizada, é utilizada para o Programa SESI Esporte, uma iniciativa do SESI-SP que visa promover a formação e a disseminação da cultura esportiva, proporcionando acesso ao esporte de qualidade de forma gratuita.