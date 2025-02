SESI-SP forma primeira equipe de alto desempenho em Ginástica Artística

O SESI-SP continua a dar passos importantes no desenvolvimento de modalidades olímpicas e paralímpicas ao anunciar a primeira equipe adulta de Desempenho Esportivo de Ginástica Artística. Como parte estratégica desse movimento, a entidade oficializa a chegada das atletas Beatriz Lima e Thaís Fidelis, que trazem experiência, talento e um novo impulso para a Ginástica Artística feminina.

Com a meta de se tornar uma das principais equipes no cenário da Ginástica nacional, o SESI-SP está ampliando sua estrutura, contratando treinadores, equipe interdisciplinar, adquirindo novos equipamentos e desenvolvimento de novos talentos. O projeto, que começa desde a iniciação esportiva (a partir dos 6 anos) até os níveis Desempenho, reforça o compromisso da instituição com o desenvolvimento do esporte e o fortalecimento da presença feminina no esporte brasileiro.

Para André Avallone, gerente de Esporte e Lazer do SESI-SP, a chegada das novas atletas é um marco. “A expectativa com a Bia e a Thaís é enorme. Elas não só contribuirão para o desempenho da equipe, mas também serão referências para outras meninas que sonham com a Ginástica. Esse é um momento especial para a modalidade no SESI-SP”, destaca.

O SESI-SP Esporte desenvolve 25 modalidades, sendo 17 olímpicas e 8 paralímpicas, ratificando a sua posição como a maior instituição formadora esportiva do Brasil. Além da Ginástica, o SESI-SP Esporte desenvolve outras duas modalidades exclusivamente para mulheres, o Ciclismo Feminino e o Futebol Feminino.

Beatriz Lima: juventude e determinação

Beatriz Lima, de 22 anos, iniciou sua jornada na ginástica aos seis anos em Barueri-SP. Apesar de uma breve pausa na adolescência, ela retornou com força e chegou à Seleção Brasileira, acumulando experiência em torneios internacionais. Especialista nas provas de Solo e Salto, competiu em eventos de alto nível, como os campeonatos Sul-Americanos de 2021, 2022 e 2024, além do DTB Pokal Team, na Alemanha.

Para Beatriz, integrar a equipe do SESI-SP é uma oportunidade de evolução. “Quero competir mais internacionalmente, conquistar bons resultados e seguir crescendo na carreira. Estou muito motivada para essa nova fase”, afirma a atleta.

Thaís Fidelis: o retorno de uma estrela

Thaís Fidelis, de 23 anos, natural de Ribeirão Preto-SP, é um dos grandes nomes da ginástica brasileira. Aos cinco anos, iniciou seu treinamento e rapidamente se destacou. Em 2017, fez história ao se tornar a primeira brasileira a disputar uma final de Solo em um Mundial desde Daiane dos Santos. Sua trajetória foi interrompida por uma lesão séria, levando a uma pausa na carreira em 2022. Agora, retorna aos tablados pelo SESI-SP com novos objetivos:

“Quero voltar à Seleção Brasileira, representar o SESI-SP em grandes competições e me preparar para as Olimpíadas de 2028, em Los Angeles”, declara Thaís, reforçando sua confiança no potencial de sua nova fase.

Ginástica Artística no SESI-SP

A Ginástica Artística é um dos esportes que o SESI-SP aposta como ferramenta de inclusão social e formação de talentos. Com metodologia própria, a modalidade é oferecida desde a Participação até a equipe de Desempenho Esportivo, que tem como sede a unidade de Santo André e representa o SESI-SP em competições nacionais e internacionais. Além de Santo André, a modalidade é desenvolvida em Campinas e Piracicaba.

O investimento na modalidade reafirma o compromisso da instituição em impulsionar o esporte feminino e consolidar o SESI-SP como referência na Ginástica artística no Brasil.