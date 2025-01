Arthur Zanetti anuncia aposentadoria da ginástica artística

O multicampeão e considerado o Rei das Argolas, Arthur Zanetti (34 anos), anunciou no domingo (12/1) sua aposentadoria da ginástica artística, esporte que iniciou na escolinha Agith, em São Caetano do Sul, aos 7 anos de idade, em 1998.

Zanetti foi campeão de tudo que disputou, seja vestindo a camisa de São Caetano ou da seleção brasileira: campeão dos Jogos Regionais, Abertos do Interior, Campeonato Paulista, Brasileiro, Sul-Americano, Pan-Americano, Copa do Mundo (por etapas), Mundial e Olimpíadas.

Sobre sua aposentadoria, Zanetti foi categórico em dizer que o corpo já não responde mais às atividades que a mente gostaria de realizar. “Eu percebi isso com o passar dos dois últimos anos, tanto nos treinamentos quanto nas competições. É uma vida de muita resiliência, sacrifícios pessoais, junto à família e amigos. Foi uma decisão difícil, mas que foi tomada junto das pessoas que sempre fizeram parte da minha carreira, minha família e meu treinador, o Marcos Goto”, resumiu Zanetti.

Goto tem 35 anos de serviços à ginástica artística e sempre esteve ao lado de Zanetti, desde o início de sua carreira. “Ele tinha 8 anos quando cheguei para trabalhar em São Caetano, vindo de Guarulhos. Percebi muito potencial naquele garotinho e o chamei para vir treinar conosco”, lembra o treinador.

Divulgação

PROFESSOR DA BASE

Mesmo antes de anunciar sua aposentadoria, Zanetti afirmou que sempre teve em mente continuar sua vida pós-atleta no meio da ginástica artística. “Foi um pensamento que esteve ao meu lado em todos os momentos como atleta. Assim que tomei a decisão sobre a aposentadoria e a transmiti para o meu treinador, o pessoal da SELJ (Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude), especificamente o secretário Mauro Chekin, me fez o convite para me tornar professor das crianças, na base, e iniciar do zero o processo de me tornar um treinador. Este será meu objetivo a partir de agora”, finalizou Zanetti.