Felipe Bardi e Erik Cardoso vão integrar a Seleção Brasileira no Sul-Americano de Atletismo

Felipe Bardi e Erik Cardoso, atletas do SESI-SP, que treinam no Sesi Santo André, irão integrar a Seleção Brasileira na primeira grande competição internacional de Atletismo de 2025: o Campeonato Sul-Americano Indoor. A convocação foi anunciada na última terça-feira, 05/02, pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAT).

Os velocistas irão disputar a prova dos 60m, considerada ainda mais veloz que a prova dos 100m. A competição será realizada em Cochabamba, na Bolívia, nos dias 22 e 23 de fevereiro.

Felipe Bardi, atual campeão Sul-Americano de Cochabamba, irá representar o Brasil e o SESI-SP pela terceira vez nesta competição. “Para nós atletas é muito importante começar agora em fevereiro nas competições internacionais. Iniciamos com o Sul-Americano Indoor e seguimos até setembro, que é quando vai acontecer o Mundial Outdoor, no Japão”, conta o Bardi, que já tem vaga garantida no Mundial de Atletismo de Tóquio.

Para Erik Cardoso, é sempre bom estar na Seleção Brasileira, entre os melhores do país. “Estou muito animado com essa competição e com todo o trabalho que estamos fazendo dentro do Sesi Santo André, com os nossos técnicos e equipe multidisciplinar. Espero que eu possa melhorar ainda mais minha marca pessoal, que é 6,6 (seis segundos e seis milésimos). Quero melhorar meu desempenho, fazer uma prova espetacular e conquistar um bom resultado”, comemora Erik.

Essa também é a primeira grande competição dos atletas após a participação de ambos nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. É uma prova extremamente forte e importante, na qual os resultados podem levar Felipe e Erik ao índice para o Campeonato Mundial Indoor, que será disputado de 21 a 23 de março, em Nanjing, na China.

De acordo com o treinador da equipe de Atletismo do Sesi Santo André, Darci Ferreira da Silva, os velocistas seguem treinando firme, com o desejo de melhorem suas próprias marcas. “Nas provas de 60m existe todo um trabalho neural, pois a atenção total do atleta é fundamental. É ideal que eles tenham o que chamamos de ‘potência’, ou seja, mais força, mais velocidade e, sobretudo, um sistema nervoso muito apurado para atingir uma concentração maior do que uma prova de 100m, por exemplo”, explica. Vale destacar que a competição Indoor acontece em um ambiente totalmente fechado, onde não há a velocidade do vento.

O Atletismo Brasil terá 39 atletas (19 mulheres e 20 homens) na competição que abre o calendário internacional.