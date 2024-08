Ginástica, natação e atletismo têm o interesse triplicado durante as Olimpíadas

Os Jogos Olímpicos funcionam como uma vitrine para esportes que os brasileiros acompanham pouco fora do evento. Ginástica, natação e atletismo têm o interesse multiplicado durante o evento, o que é fundamental para visibilidade dessas práticas.

No topo da lista de interesse aparece a paixão nacional, o futebol, citado por 68% dos que pretendem acompanhar as olimpíadas, seguido por vôlei (61%), ginástica artística (55%), natação (52%) e atletismo (51%). É o que aponta a pesquisa realizada pelo Instituto Locomotiva e QuestionPro.

A ginástica artística é um exemplo das práticas que multiplicam seu interesse durante os jogos: 55% das pessoas desejam acompanhar ginástica artística durante o evento, mas fora das Olimpíadas apenas 16% costumam assistir. O atletismo também ilustra esse fenômeno: 51% planejam assistir nas Olimpíadas, contra apenas 16% que assistem mesmo fora do período do evento. Para natação 52% planejam assistir nas Olimpíadas, contra 19% que assistem fora do período do evento. Para ginástica rítmica 40% planejam assistir nas Olimpíadas, contra apenas 11% que assistem fora do período do evento. Vôlei de praia 40% planejam assistir nas Olimpíadas, contra 17% que assistem mesmo fora do período do evento. Ou seja, para diversos esportes as Olimpíadas são um momento único de visibilidade.

A pesquisa ainda aponta que atletismo (51%), futebol (49%) e vôlei (34%) são considerados os esportes mais emocionantes e divertidos das Olimpíadas. Quando questionados sobre quais são as práticas mais esquisitas, badminton (34%) aparece em 1º lugar, seguida por breaking (28%) e rugby sevens (18%). Já os esportes considerados mais chatos são badminton (30%), golfe (27%) e esgrima (20%).

Significado das Olimpíadas

Para além de entretenimento, o principal significado das olimpíadas para os brasileiros é ser um símbolo de esforço e superação. Também é uma motivação, já que sete em cada 10 brasileiros, ou 109 milhões de pessoas, se sentem motivados a praticar esportes e adotar hábitos mais saudáveis ao assistir os jogos olímpicos, inspirados pela dedicação dos atletas.

Os dados ainda mostram que nove em cada 10 consideram que o estímulo a prática de esportes e exercícios físicos é um tema relevante para ser discutido durante as olimpíadas e consideram importante valorizar e celebrar as conquistas.

A pesquisa quantitativa tem uma amostra de 1.491 entrevistas realizadas no Brasil com homens e mulheres com 18 anos ou mais, de 24 de junho a 8 de julho. A margem de erro é de 2.5p.p.