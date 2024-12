Cate SP realizará processo seletivo em diversas áreas entre os dias 6 e 12 de dezembro

A Prefeitura de São Paulo, por meio do Cate – Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo, está com diversas oportunidades de emprego abertas para moradores da Capital. As vagas são para diferentes áreas, com salários que variam de R$ 1.550 a R$ 2.383. Os processos seletivos ocorrerão presencialmente em datas e horários específicos, entre os dias 6 e 12 de dezembro. Para participar, os interessados devem apresentar documentos pessoais e verificar as unidades que estarão realizando os processos seletivos.

Segundo a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Eunice Prudente: “Nesta reta final de 2024 ainda há empresas contratando, sendo assim o trabalhador não pode perder a oportunidade de se candidatar mesmo em épocas que estão mais voltadas para festas e férias. Estamos auxiliando as empresas que ainda precisam ampliar suas equipes e fazendo as convocações em nosso banco de talentos, fator importante também para que o cadastro no Cate esteja sempre atualizado para facilitar o contato com o candidato”.

No dia 10 de dezembro, às 9h, no Cate Central (Av. Rio Branco, 252), será realizada a seleção para os cargos de auxiliar de operações e lavador de carros. Para essas funções não é necessário ter experiência anterior, mas é indispensável possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria B válida há pelo menos um ano. Os salários oferecidos são de R$ 2.033 e R$1.550, respectivamente.

Já no dia 11 de dezembro, haverá seleção para diversas vagas. Às 9h, serão avaliados candidatos aos cargos de estoquista (salário de R$ 1.800), auxiliar de logística (R$ 2.045), ajudante de carga e descarga (R$1.9700) e operador de empilhadeira elétrica (R$1.970). Essas vagas são voltadas para homens acima dose 18 anos, sendo que algumas exigem experiência na área e ensino fundamental completo. No mesmo dia, mas às 13h, será feita a seleção para consultores de vendas, com salário de R$ 2.383. Para essa função, é necessário ter ensino médio completo e CNH B, mas não é exigida experiência prévia.

No dia 12 de dezembro, às 9h, também no Cate Central, será realizada a seleção para manobrista. A vaga exige experiência anterior, ensino fundamental completo e é destinada a pessoas com mais de 18 anos. O salário oferecido é de R$1.982,57.

Além disso, para a região da zona leste, há oportunidade para técnico de laboratório de análises clínicas, com processo seletivo marcado para o dia 6 de dezembro, às 9h, no Cate Itaquera (Rua Augusto Carlos Bauman, 851). A vaga exige formação técnica na área e oferece salário de R$ 2.200. Não é necessário ter experiência prévia, desde que o curso técnico tenha sido concluído recentemente.

Interessados devem comparecer ao local indicado no dia e horário informados, levando documentos pessoais como RG, CPF e carteira de trabalho (aceita o modelo digital).

Serviço

Processos seletivos no Cate

Local: Cate Itaquera – Rua Augusto Carlos Bauman, 851

Dia: 06/12

Horário: 09h

Local: Cate Central – Av. Rio Branco, 252

Dia: 10/12

Horário: 09h

Local: Cate Central – Av. Rio Branco, 252

Dia: 11/12

Horário: 13h

