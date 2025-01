Cate SP disponibiliza mais de 1.300 vagas de emprego

O Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo (Cate), vinculado à Prefeitura de São Paulo, está com um leque significativo de mais de 1.300 oportunidades de emprego disponíveis, abrangendo principalmente os setores de comércio e serviços. Os interessados têm até a próxima quarta-feira, dia 29, para realizar seu cadastro, que pode ser feito tanto online pelo Portal Cate quanto pessoalmente em uma das 44 unidades, incluindo postos fixos e móveis na capital.

Para participar do processo seletivo, os candidatos devem apresentar documentos essenciais como RG, CPF e carteira de trabalho (o formato digital é aceito). Dentre as vagas em aberto, destaca-se o setor de limpeza, que oferece 278 posições com salários variando entre R$ 1.200 e R$ 2.500, sendo acessível a profissionais com diferentes níveis de escolaridade.

No segmento de logística, há 125 vagas, predominantemente para a função de auxiliar. Os salários oscilam entre R$ 1.749 e R$ 2.050 e não é necessário ter experiência prévia ou ensino médio completo para se candidatar. Para aqueles que buscam oportunidades como operadores de telemarketing, estão disponíveis 109 vagas com remunerações entre R$ 800 e R$ 1.738; o conhecimento em informática será um critério avaliado no processo seletivo e a maioria das vagas requer ensino médio completo.

Além disso, existem 80 vagas na área de obras, com salários que variam de R$ 1.412 a R$ 2.300 e a exigência geral é que os candidatos não precisam ter experiência anterior.

O Portal Cate também oferece uma oportunidade específica para o cargo de auxiliar de limpeza em dois centros de distribuição localizados nas regiões sul, leste e oeste da cidade. Para essas posições, o salário é fixado em R$ 1.717 e não é necessário ter o ensino fundamental completo ou experiência anterior. As empresas contratantes disponibilizam ainda benefícios como vale-transporte, vale-refeição, vale-alimentação e convênio odontológico.

O processo seletivo ocorrerá no dia 30 de janeiro no Cate Central, onde os resultados serão divulgados no mesmo dia.

Endereços das Unidades do Cate:

Cate Central – Rua Quinze de Novembro, 268 (Descomplica SP)

Cate Freguesia/Brasilândia – Av. João Marcelino Branco, 95 – Vila dos Andrades (Descomplica SP)

Cate Jaçanã/Tremembé – Rua Luis Stamatis, 300 – Jaçanã (Descomplica SP)

Cate Jaraguá – Estrada de Taipas, 990 – Pq. Nações Unidas (Descomplica SP)

Cate Perus – Rua Ylídio Figueiredo, 285 – Perus (Descomplica SP)

Cate Pirituba – Rua Paula Ferreira, 1708 – Vila Pirituba (Descomplica SP)

Cate Santana – Av. Tucuruvi, 808 – Tucuruvi (Descomplica SP)

Cate Casa Verde – Avenida Ordem e Progresso, 1001 (Descomplica SP)

Cate Vila Maria/Vila Guilherme – Rua General Mendes, 111 – Vila Maria Alta (Descomplica SP)

Cate CIC Norte – Rua Ari da Rocha Miranda, 36 – Conjunto Habitacional Jova Rural

Cate Parque Novo Mundo – Avenida Ernesto Augusto Lopes, 100 (CEU)

Cate Campo Limpo – Av. Giovanni Gronchi, 7143 – 4º andar – Vila Andrade (Descomplica SP)

Cate Cidade Ademar – Av. Yervant Kissajikian, 416 – Vila Constância (Descomplica SP)

Cate Interlagos – Av. Interlagos, 6122 – Interlagos

Cate Ipiranga – Rua Breno Ferraz do Amaral, 425 – Ipiranga (Descomplica SP)

Cate Jabaquara – Av. Eng. Armando de Arruda Pereira, 2314 – Jabaquara (Descomplica SP)

Cate M’Boi Mirim – Av. Guarapiranga, 1695 – Vila Socorro (Descomplica SP)

Cate Parelheiros – Estrada Ecoturística de Parelheiros, 5252 – Jd. Dos Alamos (Descomplica SP)

Cate Santo Amaro – Praça Floriano Peixoto, 54 – Santo Amaro (Descomplica SP)

Cate Vila Mariana – Rua José de Magalhães, 500 – Vila Clementino (Descomplica SP)

Cate Capela do Socorro – Rua Cassiano dos Santos, 499 – Jd. Clipper (Descomplica SP)

Cate Aricanduva – Av. Aricanduva, 5777 – Aricanduva (Descomplica SP)

Cate Cidade Tiradentes – Av. Ragueb Chohfi, 7001 – Guaianases (Descomplica SP)

Cate Guaianases – Rua Copenhague, 92 – Guaianases (Descomplica SP)

Cate Itaim Paulista – Av. Marechal Tito, 3012 – São Miguel Paulista (Descomplica SP)

Cate Itaquera – Rua Augusto Carlos Bauman, 851 – Itaquera

Cate Itaquera 2 – Av Itaquera 6735 (Descomplica SP)

Cate Penha – Rua Candapuí, 492 – Vila Marieta (Descomplica SP)

Cate São Mateus – Av. Ragueb Chohfi, 1400 – Jd. Três Marias (Descomplica SP)

Cate São Miguel Paulista – Rua Dona Ana Flora Pinheiro de Souza, 76 – Vila Jacuí (Descomplica SP)

Cate Sapopemba – Av. Sapopemba, 9064 – Jd. Aurora (Descomplica SP)

Cate Vila Prudente – Av. do Oratório, 172 – Jd. Independência (Descomplica SP)

Cate Ermelino Matarazzo – Rua Boturussu, 1180 – Parque Boturussu (Descomplica SP)

Cate Butantã – Rua Doutor Ulpiano da Costa Manso, 201 – Jd. Peri (Descomplica SP)

Cate Pinheiros – Avenida Dra. Ruth Cardoso, 7123 (Descomplica SP)

Cate Lapa – Rua Guaicurus, 1000 – Água Branca (Descomplica SP)

Para agendar um atendimento nas unidades do Cate por meio do Descomplica SP e garantir a participação no processo seletivo das diversas oportunidades oferecidas na cidade de São Paulo.