Cate Móvel: Serviços gratuitos para emprego e empreendedorismo começam hoje (8)

A partir do dia 8 de janeiro, o Cate Móvel, em colaboração com a Ade Sampa, agência vinculada à Prefeitura de São Paulo, disponibilizará serviços em diversos locais da cidade. A iniciativa visa oferecer suporte à população na busca por emprego e orientação para aqueles que aspiram a empreender.

As equipes do Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo (Cate) estarão presentes para facilitar o acesso aos serviços e atender às demandas dos cidadãos. As ações incluem auxílio na elaboração de currículos, agendamento de entrevistas de emprego e acesso ao Portal Cate, que oferece mais de 300 cursos gratuitos. Além disso, os atendentes ajudarão os usuários a obterem a carteira de trabalho digital.

Para microempreendedores individuais (MEI), a Ade Sampa proporcionará orientações técnicas que visam solucionar questões burocráticas e esclarecer dúvidas sobre como iniciar ou melhorar um negócio.

Os atendimentos ocorrerão das 9h às 15h em todas as localidades. Para usufruir dos serviços, é necessário apresentar documentos como RG, CPF e carteira de trabalho, seja física ou digital.

Programação dos atendimentos: