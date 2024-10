Castelo Rá-Tim-Bum anima estação São Mateus com a presença de Rosi Campos

O Metrô preparou uma festa de Halloween única e nostálgica na estação São Mateus (Linha 15-Prata), trazendo personagens icônicos do Castelo Rá-Tim-Bum, como a Morgana, interpretada por Rosi Campos, para uma celebração que promete encantar crianças e adultos. À partir das 10h30 desta quinta-feira (31), passageiros e visitantes poderão mergulhar em um dia repleto de diversão e cultura, com contação de histórias, brincadeiras interativas e apresentações musicais.

A ação começa com a Jazz Sinfônica tocando as trilhas que marcaram gerações de fãs do Castelo, aquecendo o palco para a entrada do Mau, que conduzirá um quiz especial sobre o Metrô, com perguntas divertidas e educativas. Logo depois, será a vez de uma sessão de contação de histórias, pela Morgana que vai convidar o público a explorar os mistérios do Halloween de forma leve e interativa.

Além das atrações temáticas, o festival também contará com apresentações musicais durante o dia. A partir das 14h30, o público poderá curtir os sons de Rodrigo Tartaruga, Aristella e Los Gitanos de Havanna, todos fantasiados, promovendo uma tarde musical e animada. Às 18h, a tradicional Banda dos Seguranças do Metrô encerra o evento, prometendo uma performance especial, com muita animação.

O evento, totalmente gratuito, é voltado para o público de todas as idades, incluindo os fãs saudosos do Castelo Rá-Tim-Bum e as crianças da EMEF Áurea Ribeiro Xavier Lopes, que já confirmaram presença. Venha com a família e aproveite para registrar esse momento especial ao lado dos personagens e artistas que estarão disponíveis para fotos ao longo do dia.

Serviço:

Data: quinta-feira (31)

Local: estação São Mateus (Linha 15-Prata)

Horário: Início às 10h30 com a Jazz Sinfônica, seguido das atividades e shows ao longo do dia

Atrações principais: Contação de histórias e quiz com os personagens do Castelo Rá-Tim-Bum, shows musicais com a Jazz Sinfônica, Banda dos Seguranças do Metrô e demais artistas.