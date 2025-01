Casos de dengue aumentam na região de Campinas com novas mortes registradas

Um homem de 41 anos, portador do sorotipo 2 da dengue, foi a segunda vítima fatal da doença na região de Campinas (SP) em 2025. A confirmação ocorreu nesta segunda-feira (27) pela Prefeitura de Americana, onde o óbito foi registrado no dia 12 de janeiro.

De acordo com informações divulgadas pela Secretaria Municipal de Saúde, o paciente residia no bairro Santa Cruz e foi internado em um hospital particular em um município vizinho no dia 4 de janeiro. Durante a internação, ele relatou sintomas como dor muscular, cefaleia, febre e sangramento gengival, que começaram pelo menos cinco dias antes da hospitalização. O homem também tinha histórico de hipertensão arterial.

A primeira morte por dengue neste ano foi confirmada em Amparo (SP) no dia 4 de janeiro. A vítima, uma mulher de 46 anos, teve sua causa de falecimento verificada pelo Instituto Adolfo Lutz; até o momento, não foram divulgadas informações sobre possíveis comorbidades.

Em resposta ao aumento dos casos registrados entre os dias 1 e 14 de janeiro, a Prefeitura de Amparo declarou estado de emergência para intensificar as ações de combate à dengue. Este decreto permite que o município agilize a aquisição de insumos e serviços necessários sem a necessidade de licitação, facilitando assim a luta contra os criadouros do mosquito Aedes aegypti.

As autoridades locais continuam alertando a população sobre os riscos da dengue e a importância da prevenção contra o mosquito transmissor.