Case desenvolvido pela Prodesp foi um dos vencedores do Prêmio Agilidade Brasil 

A Prodesp – Empresa de Tecnologia do Governo do Estado de São Paulo – esteve entre os contemplados do prestigiado Prêmio Agilidade Brasil, principal reconhecimento às instituições público e privadas que praticam inovação e agilidade.

Concorrendo com empresas de TI de órgãos estaduais, o case Transferência Digital de Veículos (TDV), idealizado para o Detran-SP foi um dos vencedores na categoria Setor Público.

Desenvolvida em parceria com a Secretaria de Gestão e Governo Digital (SGGD), a TDV inovou o serviço de transferência de propriedade de veículos no Estado de São Paulo, trazendo inúmeros benefícios aos usuários. Realizado integralmente através do aplicativo Poupatempo SP.GOV.BR, a iniciativa integra o pacote de medidas de transformação digital e automação para oferta de melhores serviços públicos à população.

A entrega da premiação aconteceu na noite desta terça-feira (20), durante o Agile Trends GOV 2024, que ocorre nesta semana em Brasília, capital federal.

Reconhecido como a maior conferência do país dedicada à inovação e agilidade no setor público, o evento conta com representes da Prodesp em palestras e workshops.

Abaixo a programação detalhada:

21/08 (quarta-feira)

Leonardo Sciola e Mariana Lugão Hosokawa

Trilha: Tendências e Estratégias de Gestão

Palestra: Gestão em Camadas: Uma Abordagem Estratégica para Entrega de Valor

Horário: 14h30

Fábio Williams de Sousa

Trilha: Automação & IA em Projetos

Palestra: Hiperautomação – Transferência Digital de Veículos em São Paulo

Horário: 15h50

22/08 (quinta-feira)

Johnatan Highlander

Trilha: Laboratórios de Inovação e Soluções com Startups

Palestra: Inovação como Motor de Progresso do Setor Público

Horário: 11h40

Paulo Ambrozevicius

Trilha: IA, Transformação e Governo Digital

Palestra: Plataforma SP – Retaguarda Digital Única do Estado

Horário: 14h25

Serviço:

Agile Trends GOV 2024

Local: Centro de Convenções Ulysses Guimarães

Endereço: SDC – Ulysses Guimarães, Brasília – DF, 70655-775

Data: 19 a 22 de agosto