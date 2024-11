Casas de Cultura oferecem apresentações musicais de diferentes gêneros em dezembro

As Casas de Cultura Municipais de São Paulo são equipamentos culturais da prefeitura e gerenciados pela Secretaria Municipal de Cultura (SMC) voltados para a promoção e difusão da arte e da cultura de forma descentralizada. Como parte de um projeto para fomentar os territórios, elas oferecem uma ampla gama de atividades gratuitas, incluindo oficinas, apresentações, exposições e eventos culturais, garantindo o acesso à produção cultural para os moradores das quatro regiões da cidade. No mês de dezembro, a programação está imperdível para os amantes de todos os gêneros musicais, além de um recital teatral e uma residência artística de Hellen Cristina.

Confira a programação completa

Zona Norte

CCM Brasilândia

Samba pros Orixás – Samba

O Samba pros Orixás é um encontro de artistas do Samba, que há 5 anos louva nossa ancestralidade afro-referenciada através das cantigas na Roda de Samba. O show intenciona celebrar a paz, o amor e a liberdade.

Serviço:

Casa de Cultura Brasilândia. Dia: 07/12 às 17h. Livre. Grátis. 120 minutos.

CCM Tremembé

Grupo FM Brasil – Dia Nacional do Samba – Música

Sendo um dos maiores representantes do samba da zona norte de São Paulo, o grupo FM Brasil traz para as comemorações do aniversário do Casa de Cultura do Tremembé seus sucessos com um apanhado do que há de melhor no samba paulistano nas principais rodas de samba do Brasil.

Serviço:

Casa de Cultura Tremembé. Dia: 02/12 às 19h. Livre. Grátis. 60 minutos.

Grupo Casa Nossa – Dia Nacional do Samba – Música

Com mais de 30 anos de carreira, o grupo Casa Nossa traz para as comemorações do aniversário do Casa de Cultura do Tremembé seus maiores sucessos da época em que surgiu e do repertório do seu DVD intitulado “Casa Nossa 30 Anos”.

Serviço:

Casa de Cultura Tremembé. Dia: 02/12 às 20h. Livre. Grátis. 60 minutos.

Zona Leste

CCM Raul Seixas

Semente Africana – Música/MPB

Fábio Lima mostra seu talento musical com os ritmos mais variados, cantando Jorge Ben, Olodum, Reggae e samba com uma pitada de Pop-Rock, um show eclético para ninguém ficar parado.

Serviço:

Casa da Cultura Itaquera – Raul Seixas. Dia: 01/12 às 15h. Livre. Grátis. 60 minutos.

KLR Dogtreze – Fôlego Novo – Rap

A turnê Fôlego Novo apresenta KLR Dogtreze em um grande espetáculo de Rap Brasileiro. O concerto apresenta ao público uma autêntica festa de Música Black. Um show repleto de energia com músicas que transitam entre o protesto, inquietação, diversão e entretenimento numa mescla de Rap, Trap e Drill com diversas fontes da Música Popular Brasileira.

Serviço:

Casa da Cultura Itaquera – Raul Seixas. Dia: 07/12 às 16h. Livre. Grátis. 60

minutos.

CCM Itaim Paulista

Os Dinossauros – A Missão – Teatro

Missão é um recital teatral, poético e musical, inspirado em poemas, textos e canções extraídos dos livros Bentevi, Itaim; Oliveiras Blues; e Quiabo, de Akira Yamasaki, e em músicas compostas em parceria com Edvaldo Santana, Raberuan e Artênio Fonseca.

Serviço:

Casa de Cultura Itaim Paulista. Dia: 13/12 às 19h. Livre. Grátis. 120 minutos.

Terreiro de Yayá – Música/Samba

Direto do quintal da casa da Mãe Lúcia, no bairro do Itaim Paulista, periferia da Zona Leste de São Paulo, o Terreiro de Yayá encanta com sua Roda de Samba com muita Ancestralidade. O Grupo chega na Casa de Cultura para fazer uma roda de Samba com composições próprias e muitos sucessos consagrados.

Serviço:

Casa de Cultura Itaim Paulista. Dia: 06/12 às 17h40. Livre. Grátis. 11.000 minutos.

CCM São Miguel

Rica Silva – É só Vitória – Música

É só Vitória é o novo espetáculo musical do rapper e instrumentista Rica Silveira. o show terá a apresentação de sucessos do artista, assim como canções inéditas.

Serviço:

Casa de Cultura São Miguel. Dia: 01/12 às 16h. Livre. Grátis. 60 minutos.

KLR Dogtreze – Fôlego Novo – Música/Rap

A turnê Fôlego Novo apresenta KLR Dogtreze em um grande espetáculo de Rap Brasileiro. O concerto apresenta ao público uma autêntica festa de Música Black. Um show repleto de energia com músicas que transitam entre o protesto, inquietação, diversão e entretenimento numa mescla de Rap, Trap e Drill com diversas fontes da Música Popular Brasileira.

Serviço:

Casa de Cultura São Miguel. Dia: 01/12 às 17h. Livre. Grátis. 60 minutos.

DJ Cadu – Flashback – Música Eletrônica

Prepare-se para uma viagem no tempo com Flashback! Neste evento especial, DJ Cadu apresenta uma experiência inesquecível, trazendo o melhor da Soul e Black Music. Com uma seleção musical repleta de sucessos que marcaram gerações, que irá reviver os maiores hits que embalaram décadas de história.

Serviço:

Casa de Cultura São Miguel. Dia: 14/12 às 16h. Livre. Grátis. 60 minutos.

CCM São Mateus

Jane e Herondy – Jane e Herondy 50 anos de Carreira – Música Romântica

Neste novo show para 2024, comemorando seus 50 anos de carreira, Jane e Herondy relembram suas histórias e seus grandes sucessos gravados durante todos estes anos! Jane e Herondy em novo formato.

Serviço:

Casa de Cultura de São Mateus. Dia: 05/12 às 16h. Livre. Grátis. 60 minutos.

Mel Garcia & The Six – Live Pop Show – Música/Rock

Mel Garcia & The Six fazem o show Live, apresentando grandes clássicos do Rock e Pop internacional através da voz contagiante da jovem Mel Garcia, no repertório variado, de artistas como Madonna, Tears for Fears, Guns N’ Roses entre outros.

Serviço:

Casa de Cultura de São Mateus. Dia: 12/12 às 15h. Livre. Grátis. 60 minutos.

CCM São Rafael

Hellen Cristina – Residência Artística – Atividade Acadêmica

Hellen Cristian é uma jovem artista que se destaca pela sua capacidade de explorar as interseções entre arte, tecnologia e cultura contemporânea. Sua prática artística abrange diversas mídias, como Pintura, Escultura, Vídeo e instalações interativas, sempre buscando provocar reflexões sobre as relações humanas com o ambiente digital e o espaço físico.

Serviço:

Casa de Cultura de São Rafael. Dia: 11/12 às 14h. Livre. Grátis. 20.800 minutos.

Zona Sul

CCM Santo Amaro – Júlio Guerra

Trio Golada – Baile de Natal – Música/Forró

Baile com diferentes linguagens musicais inseridas nas festividades sertanejas, como Forró e Sertanejo.

Serviço:

Casa de Cultura Santo Amaro – Júlio Guerra. Dia: 14/12 às 13h. Livre. Grátis. 60 minutos.