Casas de Cultura divulgam a programação de julho

Musicais, circo, contação de histórias e poesia fazem parte da programação das Casas de Cultura da Prefeitura de São Paulo, a partir deste sábado (6) e até 30 de julho. `

Entre os destaques da grade de atrações há o show “As Voltas que o Mundo Dá”, que será apresentado no dia 26 a partir das 20h, na Casa de Cultura Brasilândia, na Zona Norte. Mixando músicas brasileiras com beats eletrônicos, o espetáculo faz referências do samba de raiz e à bossa nova.

Quem gosta de sanfona e forró não pode perder a apresentação de Cicinho da Silva, na Casa de Cultura Freguesia do Ó, na mesma região. Durante o show, que será realizado às 19h de 28 de julho, o artista apresentará grandes sucessos do cancioneiro popular.

No mesmo endereço, no dia 31, o grupo Cia. Do ToK ToK apresenta o número Estripulias Di Picadeiro. Lá será contada, às 14h, a saga de Topeka, um palhaço assistente de picadeiro. O dono do circo, Tok Tok, percebe que ele se sente cansado e liga para uma agência pedindo um assistente. O palhaço acha que será substituído e resolve atrapalhar seu auxiliar, o já confuso Tililiko. Depois de muitas trapalhadas, Topeka descobre que o recém-chegado não é uma ameaça, mas sim uma solução para seus problemas.

A apresentação Lendo, Rodando e Brincando é uma proposta do grupo de contação de histórias do grupo Caixotes Viajantes, que busca criar um ambiente agradável, estimulando o prazer pelo ato de ler e o protagonismo dos leitores. Será apresentada na terça-feira (9), às 14h, na Casa de Cultura Vila Guilherme, na Zona Norte.

O show One Less, de pop rock, será exibido na Casa de Cultura Butantã, na Zona Oeste, em 28 de julho, às 17h. A proposta do grupo é prestar tributos a bandas e intérpretes, especialmente dos anos 80 e 90, como Ultraje a Rigor, Barão Vermelho, Plebe Rude, Supla, Depeche Mode, New Order w Information Society, entre outros.