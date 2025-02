Casal em ônibus é preso com 200 cápsulas de cocaína no estômago no centro de São Paulo

Uma denúncia anônima levou a Polícia Militar a prender um casal que transportava em um ônibus cerca de 200 cápsulas de cocaína no estômago, conhecidos como “mulas”. O flagrante ocorreu na madrugada desta segunda-feira (10) no Brás, no centro de São Paulo.

Os agentes realizaram a abordagem do coletivo e entre os passageiros estavam um homem de 28 e uma mulher de 27 anos. Com eles foram encontradas 50 cápsulas de cocaína escondidas em uma caixa de frutas e outras 57 na bolsa da suspeita.

De acordo com a PM, as cápsulas expelidas seriam destinadas ao tráfico. Cada um deles ainda levava cerca de 100 cápsulas no estômago.

Os suspeitos foram encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento da Mooca para expelirem o material restante e permaneceram internados sob escolta policial.

Foi constatado que os suspeitos pegaram a droga em Mato Grosso e fariam a entrega na cidade de São Paulo.

Na delegacia, a autoridade policial solicitou a conversão da prisão em flagrante para a preventiva dos indiciados. O caso foi registrado como tráfico de drogas no 8º Distrito Policial do Brás.