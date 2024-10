Casal é preso com mais de 100 kg de pasta base de cocaína no interior de SP

A Polícia Militar Rodoviária prendeu um casal que transportava mais de 100 quilos de pasta base de cocaína, além de 1,5 mil cigarros eletrônicos com derivados de maconha e aproximadamente 10 mil unidades de medicamentos anabolizantes e abortivos. O flagrante aconteceu na rodovia Raposo Tavares, em Itapetininga, interior de São Paulo, na quarta-feira (23).

As equipes realizavam uma operação conjunta com a Polícia Federal na região, quando abordaram uma carreta ocupada pelos suspeitos. Durante a revista no veículo, os policiais encontraram diversas caixas contendo as drogas, cigarros eletrônicos e comprimidos, cápsulas e ampolas de uso proibido no Brasil.

Conforme apurado, a dupla pegou a carga na cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná, para levar até a capital paulista.

O homem e a mulher foram encaminhados ao Departamento de Polícia Federal em Sorocaba, onde permaneceram presos por tráfico internacional de drogas e contrabando.