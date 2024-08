Casal é preso com 65 tijolos de cocaína em fundo falso de caminhonete em Quadra (SP)

Um casal foi surpreendido por policiais rodoviários enquanto passava com uma caminhonete pelo quilômetro 156 da rodovia Presidente Castello Branco, no município de Quadra, no interior paulista, na terça-feira (20).

Durante a abordagem realizada pelo 5° Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), os policiais encontraram 65 tijolos de pasta base de cocaína escondidos em um fundo falso da carroceria do veículo. Os entorpecentes pesaram 71,5 quilos.

O veículo tinha a placa da cidade de Cascavel, no Paraná. O homem e a mulher foram presos por tráfico interestadual de drogas e apresentados no Departamento de Polícia Federal de Sorocaba, onde a ocorrência foi registrada.