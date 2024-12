Casa de Portinari inaugura sala com exposição de pigmentos originais usados pelo artista

O Museu Casa de Portinari, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, em Brodowski (SP), apresenta uma programação com várias novidades nos próximos dias. Destaques incluem a nova sala de pigmentos usados por Candido Portinari, atividades do projeto “Família no Museu”, ações itinerantes com as “Oficinas Andantes” e performances artísticas inspiradas nos direitos humanos.

Além disso, a programação virtual do Museu apresenta poesia contemporânea na série “Poesias na Casa de Portinari”. Confira abaixo todas as informações.

Nova sala apresenta pigmentos usados por Candido Portinari

A Casa de Portinari inaugurou uma nova sala na Casa 326, dedicada aos pigmentos originais usados por Candido Portinari em seus célebres murais. Na exposição, o público pode ver de perto as matérias-primas que podem ter dado vida e cor a algumas das obras mais importantes do artista, como os murais pintados diretamente nas paredes da casa principal, que retratam cenas do cotidiano e das tradições brasileiras.

A experiência oferece uma oportunidade rara de mergulhar no processo criativo de Portinari, revelando os tons vibrantes e os elementos naturais que ele utilizava para compor sua paleta. Além dos pigmentos, o espaço convida a uma reflexão sobre o legado do artista e sua contribuição para a arte brasileira, destacando sua paixão por representar a realidade do povo. A sala pode ser visitada durante o horário normal de visitação ao Museu.

Família no Museu

O Núcleo Educativo do Museu Casa de Portinari convida famílias para visitarem a instituição nos dias 14 e 15 de dezembro e participarem de atividades como brincadeiras, jogos e leituras mediadas. As atividades acontecem nos jardins da casa, e uma área verde aos fundos do museu pode ser utilizada para realização de piqueniques.

A ação “Família no Museu” acontece no terceiro fim de semana do mês e valoriza a iniciativa dos pais em levarem seus filhos para conhecer museus e outras instituições culturais. O projeto incentiva os visitantes a mergulharem no lado familiar do artista, que retratou a cidade de Brodowski em muitas de suas obras.

Ao final da atividade, os participantes recebem o certificado de “Família Legal” e podem fazer uma foto e compartilhar nas redes sociais.

Datas: 14 e 15 de dezembro (sábado e domingo)

Horário: das 10h às 16h

Gratuito

Oficinas Andantes

O projeto “Oficinas Andantes” leva arte, cultura e lazer aos bairros de Brodowski (SP). A ação fora dos muros do Museu Casa de Portinari oferece a oportunidade de as comunidades mais afastadas da instituição usufruírem das oficinas culturais, brincadeiras antigas e músicas.

Contemplando a missão da instituição, que busca ampliar e consolidar seu papel por meio do desenvolvimento de ações de inclusão social, a atividade visa aproximar as pessoas do legado de Candido Portinari. Em dezembro, o evento será realizado no Giardino Portinari, com o arte-educador Tio Pita.

Data: 14 de dezembro (sábado)

Horário: das 14h às 16h

Local: Giardino Portinari (Av. Dr. Rebouças, S/N, Brodowski/SP)

Gratuito

Releitura Corporal “Nós, Mulheres do Mundo”

Encerrando as celebrações da Semana dos Direitos Humanos, a atriz e artista plástica Ana Ferreira faz uma performance inspirada no painel “Criança Morta”, de Candido Portinari. Por meio de movimentos do corpo, a artista faz uma reflexão acerca das mulheres e mães que enfrentam o luto e a dor causados pela violência, pelas guerras e outras mazelas, convidando os espectadores a contemplarem o impacto social e emocional dessas tragédias na luta pelos direitos humanos.

Data: 14 de dezembro (sábado)

Horário: das 9h às 10h e das 13h às 14h

Gratuito

Exposição de Miniaturas “Casas e Casos”

O Museu Casa de Portinari convida o público para uma mostra que celebra o universo das miniaturas, sua riqueza de detalhes e o poder de narrar histórias por meio de pequenas obras de arte. A exposição reúne diversos cenários em miniatura, criados por diferentes artistas, cada um retratando espaços que evocam memórias, afetos e fragmentos da vida cotidiana.

Data: até 31 de janeiro

Horário: das 9h às 17h

Local: Galpão das Artes (rua João Brisotti, 128 – Centro – Brodowski/SP)

Gratuito

Programação virtual

“Poesias na Casa de Portinari”

Em mais uma publicação da série “Poesias na Casa de Portinari”, o museu divulga o trabalho do poeta “Thiago no Corre”, com a poesia “(Há) mar”.

Data: 15 de dezembro

Horário: às 10h

Confira nas redes sociais do Museu:

