Casa Paulista: SP garante moradia a 237 famílias em Araraquara

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SDUH) participou, neste sábado (24), da entrega de 237 apartamentos do Residencial Vila das Cerejeiras, na cidade de Araraquara. A SDUH disponibilizou um aporte de recursos no valor de R$ 2,3 milhões, por meio do Programa Casa Paulista, para que famílias com renda de até três salários mínimos adquirissem uma unidade neste empreendimento.

Cada família recebeu subsídio de R$ 10 mil do Programa Casa Paulista, na modalidade Carta de Crédito Imobiliário (CCI), para comprar seu primeiro imóvel diretamente com a construtora. O empreendimento foi construído pela iniciativa privada e financiado pela Caixa Econômica Federal.

Presente na entrega, o coronel Roberto Antônio Diniz, chefe de gabinete da SDUH, reforçou o compromisso da atual gestão em prover moradia digna para as famílias. “A habitação é uma prioridade neste governo, tanto que temos uma meta de propiciar moradia para 200 mil famílias durante estes quatro anos, algo muito ousado considerando que nas gestões anteriores essa média era de no máximo 40 mil habitações. Por meio desse programa, que é o maior programa habitacional que o estado já conheceu, na modalidade de Carta de Crédito, vamos atingir esse objetivo”, afirmou.

Ele também pontuou que a parceria entre os setores é imprescindível para a conquista da casa própria e parabenizou as famílias. “Estamos cumprindo essa meta graças a essas parcerias entre o poder público e o setor privado, com foco único e exclusivo nas famílias que precisam da habitação. Quero desejar a vocês que pagaram a chave de seus imóveis muitas felicidades neste novo lar”, concluiu.

Com 45 m² de área construída, os apartamentos têm dois dormitórios, varanda, sala, cozinha americana, banheiro, lavanderia e pontos para instalação de ar condicionado. A área comum do condomínio conta com wi-fi, pet care, car wash, loja de conveniência, bicicletário, redário, pomar e horta comunitária. Além disso, o empreendimento oferece uma estrutura ampla de lazer, com piscina, espaço gourmet com churrasqueira e forno de pizza, área de piquenique, playground e academia.

Prestes a se casar, Alef de Sousa Rosa e Luana Chan Santos já deram o ponta pé inicial rumo à construção de uma nova família. Com apenas 20 anos, o casal já conseguiu conquistar a casa própria com a ajuda do Casa Paulista. “Na época em que compramos tínhamos 18 anos, então o subsídio ajudou bastante. Complementou minha renda e ajudou na entrada, foi essencial”, contou o desenvolvedor.

Ambos relataram que, dali para frente, o desejo é de uma vida nova.“A gente vai se casar em breve, então já ter uma casa é uma alegria muito grande, uma nova fase. Agora esperamos, aos poucos, construir nossa vida para consolidar nosso lar aqui”, completou a designer.

Já Carlos Eduardo Marconi, de 42 anos, e a esposa Daiana Soares, de 36, esperavam há 12 anos pela conquista de um imóvel próprio. “Minha mãe tinha casa, então moramos com ela um pouco, depois fomos para o aluguel, mas é aquele ditado ‘quem casa, quer casa’”, disse o analista de estoque ao comemorar a nova conquista. Pais da pequena Lorena, de 10 anos, o casal ficou satisfeito com o condomínio. “O prédio tem uma estrutura ótima, ainda mais para nossa filha que está crescendo. Ela vai curtir bastante esse empreendimento. Agora é bola para frente. Vamos viver uma vida nova, buscando sempre melhorar e tendo a certeza que vamos ser muito felizes aqui”, comemorou.

Quem também compartilhou do sentimento de conquista foi Ellen Cristina Carrara, de 27 anos. Mãe solo do pequeno Guilherme, de 6 anos, ela também contou com o subsídio do Casa Paulista para a compra da casa própria. “Com o programa, facilitou muito porque sozinha já é difícil, com uma criança, mais ainda, mas eu tive um desconto muito bom com o Casa Paulista e facilitou demais, o valor do financiamento ficou bem acessível”, avaliou.

Ela também relatou que, com a estrutura que o prédio oferece, o filho terá mais espaço para brincar e se desenvolver. “O espaço é muito bom. As áreas gourmets são muito legais para a gente ter um momento em família, uma festa. A piscina e os brinquedos vão ajudar, pois é uma criança muito ativa”, disse, ao comemorar o fato de, agora, ter o imóvel para deixar de herança para o filho. “É uma sensação inexplicável ter algo para deixar, essa sempre foi a minha intenção. Eu estou feliz.”

Carta de Crédito Imobiliário (CCI)

O Casa Paulista, na modalidade CCI, é um programa de fomento que concede subsídios às famílias com renda de até três salários mínimos para adquirir unidades habitacionais nos empreendimentos autorizados pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, no âmbito de financiamentos Caixa-FGTS.

A demanda é aberta a todos que se enquadram nos critérios do programa e que tenham a habilitação devidamente aprovada pela Caixa Econômica Federal, que é a responsável por conceder o financiamento habitacional das moradias. O valor do subsídio varia entre R$ 10 mil e R$ 16 mil, de acordo com a localização do imóvel. O crédito pode ser somado a subsídios federais e à utilização do FGTS no financiamento habitacional, quando disponível. Desta forma, o valor das prestações fica compatível com a capacidade de pagamento das famílias.

O objetivo da gestão estadual, com essa modalidade, é auxiliar no suprimento das necessidades habitacionais dos municípios do estado. Os recursos são provenientes do orçamento da SDUH.