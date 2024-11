Casa Paulista investe R$ 5,1 mi para realizar o sonho da casa própria de 513 famílias em Catanduva

O Programa Casa Paulista, coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Estado de São Paulo, destinou um investimento de R$ 5,1 milhões em subsídios para viabilizar a aquisição da casa própria por 513 famílias em Catanduva, na região de São José do Rio Preto. A cerimônia de entrega das chaves do Residencial Nova Catanduva III ocorreu no dia 8 deste mês.

Durante o evento, o secretário Marcelo Branco destacou que a habitação é uma prioridade na gestão atual. Ele enfatizou que o governador Tarcísio tem um foco especial em moradia, considerando-a fundamental para o desenvolvimento familiar. “Apresentamos um plano habitacional ambicioso durante a formulação do Plano de Governo, conhecido como o maior da história de São Paulo. O Casa Paulista não só entrega unidades habitacionais, mas também oferece subsídios para a aquisição de imóveis”, afirmou Branco. O plano prevê mais de 500 mil atendimentos habitacionais nos próximos anos.

Cada beneficiário recebeu um subsídio de R$ 10 mil através da Carta de Crédito Imobiliário (CCI) do Programa Casa Paulista para a compra do primeiro imóvel diretamente com a construtora. O projeto foi realizado pela iniciativa privada e financiado pela Caixa Econômica Federal.

Entre os novos proprietários está Brunielli Priscila Poleti, que junto ao marido Diogo Fernando Bartolomeu, concretizou o sonho da casa própria. Grávida de três meses, Brunielli celebra a conquista após quatro anos pagando aluguel. “Agora podemos investir mais no nosso bebê e em outros sonhos. Podemos melhorar nossa qualidade de vida”, disse ela. O casal pretende personalizar a nova residência para receber seu filho.

Maria Angela e Adriano Cabral também foram contemplados com o subsídio e ressaltaram a importância do benefício na compra do imóvel. “O subsídio reduziu significativamente o valor das parcelas”, afirmou Maria Angela. A mudança também proporcionará melhorias na qualidade de vida da família, que agora residirá mais próxima dos locais de trabalho e da escola da filha.

A jovem Miriam Raissa dos Santos, aos 19 anos, adquiriu sua primeira casa graças ao programa, destacando o sentimento de gratificação por conquistar um imóvel próprio logo no início de sua carreira profissional.

O Residencial Nova Catanduva III ocupa uma área de 265 mil metros quadrados e é composto por casas não geminadas com área construída de 43 metros quadrados em terrenos de 160 metros quadrados. As unidades são projetadas para futura expansão e incluem sala integrada à cozinha, dois dormitórios, banheiro, lavanderia e vaga para automóvel. A infraestrutura conta ainda com academia ao ar livre, pista de caminhada, bicicletário, áreas de piquenique, redário e playground.

A modalidade CCI do Casa Paulista beneficia famílias com renda de até três salários mínimos para a compra de imóveis em empreendimentos autorizados pela SDUH, sob financiamento Caixa-FGTS. Os subsídios variam entre R$ 10 mil e R$ 16 mil dependendo da localização do imóvel e podem ser combinados com subsídios federais e uso do FGTS.

Desde o início da atual administração estadual, foram alocados R$ 262,4 milhões em subsídios habitacionais beneficiando 21,9 mil famílias, com investimentos totais diretos e indiretos estimados em R$ 11 bilhões. Adicionalmente, há previsão para produção de outras 62.049 moradias com um aporte financeiro previsto em R$ 791 milhões.