Casa Museu Ema Klabin prorroga exposição Rio de Janeiro, XIX-XXI

Diante do sucesso de público, a Casa Museu Ema Klabin anuncia a prorrogação da exposição Rio de Janeiro, XIX-XXI até o dia 15 de setembro. A mostra, que teve início em 11 de maio, apresenta um álbum raro de gravuras do século XIX sobre o Rio de Janeiro, além de intervenções contemporâneas do artista PV Dias.

Em destaque, a exposição apresenta um conjunto de 12 gravuras do álbum Souvenirs de Rio de Janeiro, produzido pelo suíço Johann Jacob Steinmann em 1836, um dos primeiros a retratar a cidade do Rio de Janeiro na Europa, destacando a exuberância da paisagem natural, mas sem revelar as tensões e conflitos da época.

Obra Aqueles que pintam o Rio de Janeiro, intervenção do artista PV Dias em Rio de Janeiro (1923) de Tarsila do Amaral, que integra a Coleção Ema Klabin. Adesivo retroverso em vinil./Divulgação

Em diálogo, a série Disse-me-disse de PV Dias insere figuras contemporâneas nas gravuras de Steinmann, questionando a passividade das imagens e propondo uma nova leitura da paisagem carioca. PV Dias também fez intervenções em outras obras da Coleção Ema Klabin, como Rio de Janeiro de Tarsila do Amaral, Vista de Olinda e Igreja de São Cosme e Damião de Frans Post, e Retrato feminino de Emiliano Di Cavalcanti.

Gravura do álbum Souvenirs de Rio de Janeiro, publicado em 1836. Vista da Nossa Senhora da Glória e barra do Rio de Janeiro, de Johann Jacob Steinmann. Coleção Ema Klabin. /Divulgação

Reflexões e Propostas

A exposição convida o público a refletir sobre como as imagens da paisagem carioca podem ir além da tradição e registrar a realidade e identidade de forma mais complexa. PV Dias, assim como outros artistas contemporâneos, questiona noções de pertença e territorialidade, propondo uma nova narrativa visual.

Intervenção de PV Dias na gravura do álbum Souvenirs de Rio de Janeiro, publicado em 1836. Vista da Nossa Senhora da Glória e barra do Rio de Janeiro, de Johann Jacob Steinmann. Coleção Ema Klabin./Divulgação

Catálogo

O público pode levar para casa o catálogo recém lançado da exposição Rio de Janeiro, XIX-XXI, que inclui textos dos curadores Paulo de Freitas Costa e Janaina Damaceno; da curadora-adjunta Ana Paula Rocha; do diretor e do vice-diretor da Biblioteca Brasiliana Guita, Alexandre Macchione Saes e Hélio de Seixas Guimarães; e da pesquisadora Isabella Perrotta. A publicação traz ainda uma entrevista com o artista PV Dias e imagens das gravuras de Steinmann, restauradas e pertencentes à Coleção Ema Klabin.

Visitas mediadas

Além das visitas livres, de quarta a domingo, das 11h às 18h, a Casa Museu Ema Klabin também recebe o público para visitas mediadas à exposição. Nelas, o Educativo da casa museu propõe uma conversa sobre a paisagem brasileira, suas populações e como elas foram retratadas pelo olhar dos pintores europeus.

As visitas mediadas à exposição serão realizadas nos dias 9, 11, 16, 18, 23 e 25 de agosto (sextas e domingos), das 14h30 às 15h30.

Serviço:

Exposição Rio de Janeiro, XIX-XXI

Souvenirs de Rio de Janeiro, Johann Jacob Steinmann, 1836 e Série Disse-me-disse, PV Dias, 2024

Prorrogada até 15 de setembro de 2024

Visitas livres

quarta a domingo das 11h às 17h com permanência até às 18h

Visitas mediadas

sextas-feiras: 9, 16 e 23 de agosto

domingos: 11, 18 e 25 de agosto

das 14h30 às 15h30

Rua Portugal, 43 – Jardim Europa – São Paulo, SP

Entrada franca, com sugestão de contribuição voluntária*