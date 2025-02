Casa Mário de Andrade faz homenagem aos 80 anos de morte do poeta

Os museus Casa Mário de Andrade e Casa Guilherme de Almeida, equipamentos da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, e gerenciados pela Organização Social Poiesis, estão com diversas linguagens artísticas na programação de fevereiro.

Entre os destaques, um cortejo pelo cemitério da Consolação em homenagem a Mário de Andrade, local onde está o túmulo do modernista; e um bate-papo sobre a presença feminina no cinema a partir das obras do cineasta Walter Hugo Khouri.

Casa Mário de Andrade

Há 80 anos Mário de Andrade se despedia do planeta Terra e foi banzar no campo vasto do céu. Para homenagear o escritor, músico e secretário da cultura de São Paulo, o Núcleo de Ação Educativa juntamente com o Núcleo de Pesquisa do Museu-Casa convidam o público para o Cortejo noturno pelo Cemitério da Consolação, no dia 25/2, a partir das 18h. Além de conhecer fatos históricos, os participantes poderão visitar túmulos de amigos, familiares e do próprio poeta.

Casa Guilherme de Almeida

Fechando a agenda do mês, no dia 26/2, a partir das 19h, a Casa Guilherme de Almeida promove o encontro O cineasta das mulheres: a presença marcante das atrizes no cinema de Walter Hugo Khouri.

Neste bate-papo, Tobias Nunnes, educador do museu, mestre em Estudos da Tradução e investigador do cinema de Walter Hugo Khouri há mais de uma década, destaca as particularidades do cineasta de forma panorâmica, que na contramão do cinema nacional nas décadas de 1970 e 1980, tinha em suas obras o protagonismo feminino exaltado e valorizado.

Serviço:

Programação Gratuita

Casa Mário de Andrade

CORTEJO NOTURNO PELO CEMITÉRIO DA CONSOLAÇÃO – 80 ANOS DA MORTE DE MÁRIO DE ANDRADE

Com Núcleo de Ação Educativa e Núcleo de Pesquisa do Museu-Casa

Terça-feira, 25 de fevereiro, das 18h às 20h

Local: Cemitério da Consolação

Classificação etária: livre

Inscrições no site

Funcionamento do museu: terça-feira a domingo, inclusive feriados, das 10h às 17h30 (permanência até as 18h)

Programação gratuita

Endereço: Rua Lopes Chaves, 546 – Barra Funda

Contato: 11 4096-9900 – ramal 9854; ou pelo e-mail disponível no site.

Acessibilidade: rampas de acesso, placas em Braille nas portas, elevador, piso podotátil e banheiros adaptados para pessoas com deficiências.

Casa Guilherme de Almeida

O CINEASTA DAS MULHERES: A PRESENÇA MARCANTE DAS ATRIZES NO CINEMA DE WALTER HUGO KHOURI

Com Tobias Nunnes

Quarta-feira, 26 de fevereiro, das 19h às 21h

Local: plataforma Zoom

Inscrições no site

Funcionamento:

Terça-feira a domingo, inclusive feriados, das 10h às 17h30 (permanência até as 18h)

Programação gratuita

R. Macapá, 187 – Perdizes, São Paulo-SP

Tel.: 11 3673-1883

Acessibilidade: rampa de acesso, elevador, piso podotátil e banheiro adaptado; videoguia em Libras e réplicas táteis.