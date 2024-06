Casa Mário de Andrade e Casa das Rosas celebram o mês da diversidade

Os museus Casa Mário de Andrade e Casa das Rosas, instituições da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, gerenciadas pela Poiesis, prepararam uma série de atividades para celebrar o mês do orgulho LGBTQIAPN+. Entre os destaques estão o passeio guiado “No Paiçandu deixem meu sexo”, em parceria com o Museu da Diversidade Sexual, um sarau com artistas independentes que pertencem à sigla, além de uma roda de conversa sobre a representação da sexualidade na obra e no pensamento de Mário de Andrade. Fique por dentro.

Casa das Rosas

O Coletivo Declama! — de escrita e fomento à produção de artistas independentes — que já se apresentou algumas vezes na Casa das Rosas, retorna ao museu com um sarau temático que celebra o mês do orgulho LGBTQIAPN+ e o mês dos namorados. O evento acontece no dia 30 de junho, das 15h às 17h com artistas que pertencem à sigla e microfone aberto para todas as pessoas interessadas. Durante o sarau acontece a distribuição e troca de cartas de amor, para mostrar que o amor é para todos.

Casa Mário de Andrade

A Casa Mário de Andrade realiza em parceria com o Museu da Diversidade Sexual o Rolezinho Peripatético “No Paiçandu deixem meu sexo: território e memória desejante”, que acontece no dia 29 de junho das 10h às 13h. O passeio temático do “Dia do Orgulho” levará os participantes a uma caminhada pelo Centro Novo de São Paulo para explorar espaços que dialogam tanto com a obra e biografia de Mário de Andrade quanto com a história de profissionais do sexo e de pessoas LGBTQIAPN+.

Para finalizar a programação em celebração ao mês do orgulho, acontece também no dia 29, das 15h às 17h, a roda de conversa Dissidência Sexual e Literatura em Mário de Andrade, com Amara Moira, coordenadora de exposições, programação cultural e do educativo do Museu da Diversidade Sexual, e Arthur Major, pesquisador do Centro de Pesquisa e Referência do museu Casa Mário de Andrade. A atividade propõe um bate-papo sobre a representação da dissidência sexual — termo utilizado para se referir a identidades menos aceitas socialmente, como as de transgêneros, transexuais e travestis — na obra e no pensamento de Mário de Andrade, a partir da produção literária e crítica do escritor.

Os museus prepararam ainda para o mês de junho uma oficina de Fanzine (revista de publicação não profissional) e a oficina de confecção de terrários modernistas para o público 60+.

Mais detalhes no serviço e no site da Casa Mário de Andrade e Casa das Rosas.