Casa Mário de Andrade e Casa das Rosas celebram a primavera com oficina de foto e bordado

A Casa Mário de Andrade e a Casa das Rosas, museus da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, e gerenciados pela Organização Social Poiesis, dão boas-vindas à primavera com programação que permeia as mais diversas linguagens artísticas. Entre os destaques estão uma oficina infantil que comemora o Dia dos Ibejis, considerado orixá das crianças e celebrado em 27 de setembro pelas religiões de matriz africana; uma sessão de cinema em realidade virtual sobre tráfico de animais silvestres no Brasil, além de uma apresentação da artista Mel Duarte, que mistura debate, música e poesia. Fique por dentro.

Casa Mário de Andrade



A fim de celebrar o Dia dos Ibejis, orixá das crianças e comemorado nas religiões de matriz africana em 27 de setembro, os educadores da Casa Mário de Andrade convidam o público infantil e seus familiares para o Circuito “Ibejis: um doce de museu para as crianças”, que acontecerá no dia 28/09, às 14h. Os participantes poderão interagir com as histórias dos Ibejis por meio de brincadeiras, além de acessar as memórias dos doces que eram produzidos neste museu quando era residência da Dona Mariquinha (mãe do Mário de Andrade), Dona Bastiana (funcionária da casa) e Tia Nhanhã (tia e madrinha do modernista).



A exposição “Estúdio de uma vida” segue em cartaz na Casa Mário de Andrade. A mostra trata da importância da casa da Rua Lopes Chaves, na região da Barra Funda, onde está localizado o museu, na formação da identidade de Mário e tem curadoria da própria equipe da instituição. Além disso, o público pode conferir uma parte dos móveis originais e desenhados pelo próprio modernista que estão no cômodo onde ele trabalhava.

O mobiliário — hoje sob a guarda do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo (IEB-USP) — conta com a escrivaninha, o divã e o harmônio que Mário costumava tocar até de madrugada. Além desses móveis, os visitantes podem conhecer a réplica da máquina de escrever usada por Mário de Andrade e chamada de Manuela em homenagem ao amigo e poeta Manuel Bandeira.

Casa das Rosas

No dia 21 de setembro, às 10h30 e às 13h30, os educadores da Casa das Rosas convidam o público para dar boas-vindas à primavera por meio da oficina Entre flores e fios, dividida em dois blocos. Na parte da manhã os participantes observam o lado externo do museu e seu jardim, além de fazer registros fotográficos do espaço pelo próprio celular. Já no período da tarde serão feitos bordados sobre as imagens impressas dos registros capturados anteriormente. Crianças a partir de 10 anos podem participar acompanhadas dos responsáveis.

Ainda no dia 21, às 11h, a varanda do Museu-casa recebe a exibição do curta-metragem educativo feito em realidade virtual, chamado Cativeiro. Escrito e dirigido pelo roteirista Tadeu Jungle, o curta é realizado pelo Instituto ARBO, com produção da JUNGLEBEE XR, e aborda o tráfico de animais silvestres no Brasil. Exibido no Dia da Árvore, o filme traz a ótica de um pássaro capturado na natureza de forma ilegal, comprado por um pai que o dá de presente para a família. O pássaro, que foi vendido sem número de identificação, adoece e a filha o leva a um Centro de triagem de animais silvestres para tentar salvá-lo.

Finalizando os destaques de setembro, o público poderá assistir no dia 28, a partir das 15h, a apresentação musical Mormaço – entre outras formas de calor. O evento acontecerá na varanda do museu Casa das Rosas e será comandado pela artista Mel Duarte. No início haverá uma roda de conversa sobre corpos considerados descartáveis e marginalizados pela sociedade, seguida de uma discotecagem com a apresentação de Mel Duarte e banda composta por DJ, flauta, guitarra e percussão. A atividade compõe a programação da 18ª Primavera de Museus, ação anual do Instituto Brasileiro de Museus, que neste ano traz a temática “Museus, acessibilidade e inclusão”.

Acompanhe a programação completa nos sites dos museus Casa Mário de Andrade e Casa das Rosas

Serviço:

Primavera nos museus Casa Mário de Andrade e Casa das Rosas

Casa Mário de Andrade



Circuito

IBEJIS: um doce de museu para as crianças

Com Núcleo de Ação Educativa

Sábado, 28 de setembro, das 14h às 16h

A atividade integra a 18ª Primavera dos Museus

Não há necessidade de inscrição. Serão disponibilizadas 20 vagas para participação em ordem de chegada



Exposição de curta duração

ESTÚDIO DE UMA VIDA

Curadoria da equipe da Casa Mário de Andrade

Terça a domingo, até maio de 2025, das 10h às 18h

Não é necessário agendamento prévio. Entrada gratuita

—

Funcionamento do museu: terça-feira a domingo, inclusive feriados, das 10h às 18h

Endereço: Rua Lopes Chaves, 546 – Barra Funda

Contato: 11 4096-9900 – ramal 9854; ou pelo e-mail disponível no site .

Acessibilidade: rampas de acesso, placas em Braille nas portas, elevador, piso podotátil e banheiros adaptados para pessoas com deficiências.

Programação gratuita

Casa das Rosas

Oficina

ENTRE FLORES E FIOS

Com Alexandra Batista, Caio Gomes, Debora Paneque e Karina Motoda (Núcleo de Ação Educativa)

Sábado, 21 de setembro, das 10h30 às 11h30 / 13h30 às 15h

Indicação etária – a partir de 10 anos

Crianças devem estar acompanhadas de seus responsáveis.

Não há necessidade de agendamento prévio. Serão disponibilizadas 15 vagas para participação em ordem de chegada.

O mesmo grupo participará das duas partes da oficina

Exibição

CATIVEIRO

Com Tadeu Jungle

Sábado, 21 de setembro, das 11h às 17h

A atividade será na varanda do Museu-casa

Não há necessidade de agendamento prévio. Retirada de senha com 30 minutos de antecedência na recepção

Ficha técnica:

Direção e roteiro: Tadeu Jungle

Uma realização do Instituto ARBO, com produção da JUNGLEBEE XR

Colaboração: Freeland

Apoio: Semente, CEDA, CAOMA e MPMG

Com Mayara Nagi, Ana Costa, Abner Alexandre, Clayton Bonardi, Daniel Aleksander, Diego Becker, Thiago Dietel e as participações especiais de Cecília Barreto e Erika Procópio.

Apresentação Musical

MORMAÇO – ENTRE OUTRAS FORMAS DE CALOR

Com Mel Duarte

Sábado, dia 28 de setembro, das 15h às 18h

A atividade será na varanda do museu. Não há necessidade de inscrição prévia

—

Endereço: Avenida Paulista, 37 – Bela Vista, São Paulo (SP) Tel.: (11) 3285-6986

Funcionamento do Museu: terça-feira a domingo, inclusive feriados, das 10h às 17h30 (com permanência até as 18h)

Jardim aberto de segunda a domingo, das 7h às 22h

Programação gratuita

Visitas mediadas: públicos espontâneos podem aproveitar para conhecer o Museu nos dias e horários de funcionamento. Grupos precisam agendar previamente, entrando em contato com o Núcleo de Ação Educativa do Museu – clique aqui .

Visitas guiadas com a duração de 1h30.

Acessibilidade: rampa, pisos podotáteis, banheiros adaptados e recursos de acessibilidade no espaço expositivo.