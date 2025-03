Casa do Olhar promove oficina gratuita de arte com origami

A Casa do Olhar Luiz Sacilotto, no Centro de Santo André, oferece em março a oficina gratuita “Arte com origami”. Orientadas pelo arte-educador Ronnie Corazza, as aulas utilizarão a técnica milenar japonesa de dobrar o papel e transformar em arte, o Origami, ensinando também a montar composições em telas e esculturas de papel com as peças produzidas.

O curso, com duração de três horas, acontecerá em quatro opções de horários. A aula da primeira turma será realizada no sábado (8), das 10h às 13h. Também há turmas no dia 11 (terça-feira), das 14h às 17h ou das 18h às 21h, e no dia 13 (quinta-feira), das 8h30 às 11h30. As inscrições podem ser feitas por meio do link https://bit.ly/InscriçãoOrigamiCasadoOlhar

Ronnie Corazza é graduado em licenciatura plena em Artes Cênicas pelas Faculdades Integradas Teresa D’Ávila (1996) e pós-graduado pela UFABC em Diálogos de Saberes para Ação Cidadã – Gestão em Educação (2008). Coordenou de 2001 a 2009 o projeto Sementinha e o projeto Ser Criança da Prefeitura de Santo André em parecerias com ONGs e sociedade civil, onde atua na educação infantil das creches municipais desde 1991. Produtor de eventos e oficinas arte educativas pela Ópera Cômica desde 1988. Tem experiência na área de Educação.

A Casa do Olhar Luiz Sacilotto fica na Rua Campos Sales, 414, no Centro de Santo André. Informações pelo telefone 4492-7730.