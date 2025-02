Casa do Olhar recebe exposição ABC dos Artistas a partir desta terça

A Casa do Olhar Luiz Sacilotto, em Santo André, recebe nesta terça-feira (11), a partir das 18h, o evento de lançamento da exposição ABC dos Artistas, que reúne a produção de nove artistas da região – Elizangela Dias Viana, Ilha Sousa, Letícia Gonçalves, Lucilene Trinca, Maryam Souza, Mauro Yamaguti, Priscila Designe, Rafael Cab e William Pimentel – após a participação no projeto de orientação para artistas visuais de Cristina Suzuki.

A mostra, que conta com acessibilidade em todas as obras, pode ser conferida até o dia 15 de março, com entrada gratuita.

Em encontros que aconteceram de maio a outubro de 2024, Cristina Suzuki, nascida em Santo André e com forte atuação no ABC durante seus 30 anos de carreira, desenvolveu um trabalho pautado na busca de cada artista por sua própria linguagem e o domínio do processo criativo. O resultado desta procura pode ser conferido na exposição que reúne obras com temas e técnicas variados, que trazem em comum a mesma busca pelo aprimoramento de mensagem.

“Para além de suas origens, o que alinhava as obras desta exposição são os olhares dos artistas com muitas possibilidades de interpretações, apresentando discussões múltiplas de um mesmo mundo. Todas estas visões convivendo no mesmo espaço e trazendo várias formas de beleza, demonstram que cada um tem sua percepção da vida e que aí está a harmonia da existência em coletivo, a diversidade”, diz Cristina Suzuki.

O projeto, que foi realizado por meio da Lei Paulo Gustavo, resultou também em um documentário com depoimentos de Cristina Suzuki, dos artistas que participaram, além de registros do processo de criação das obras da exposição. O documentário será exibido pela primeira vez no lançamento e depois durante todo o período em que a exposição estiver na Casa do Olhar.

Segundo Cristina Suzuki, trata-se de uma grande alegria realizar mais esta exposição do ABC dos Artistas, projeto iniciado em 2016, em Juiz de Fora, Minas Gerais. Em 2018, a segunda edição do projeto aconteceu em parceria com o Sesc Santo André, sob o título “Uma imagem precisa de dois”. E em 2022 surgiu com o nome Arte Fora do Eixo, com artistas da região do Vale do Paraíba.

“Agora, chego em 2025 com um programa que estabelece redes entre artistas, curadores, espaços institucionais e autônomos e tantos outros agentes do circuito das artes visuais com a proposta de fomentar suas produções e contribuir para o desenvolvimento e profissionalização deste setor, através de encontros para trocas de informações e experiências”, diz Cristina. O artista Mauro Yamaguti fará performance ao vivo durante o lançamento.

Histórico – Cristina Suzuki é uma artista visual formada pelas Faculdades Integradas Teresa D’Ávila, de Santo André, em 1990. Em sua pesquisa artística, interessa-se por colecionar e catalogar ‘padrões’ de diferentes naturezas, recolhendo-os de conceitos sociais que são senso comum e de modelos que elaboramos culturalmente. Também trabalha com possibilidades de reprodutibilidade do trabalho de arte, transitando entre gravura, fotografia, objeto, instalação, desenho digital e vídeo.

Ente os prêmios recebidos estão o prêmio Aquisição, do Salão de Arte Contemporânea de Santo André, em 2011, tendo sua obra passando a compor o acervo da cidade, e a menção honrosa do Salão ACM de Atibaia. Além de Santo André, Cristina tem obras na Pinacoteca de São Bernardo, e no Centro Cultural Vitor Brecheret, em Atibaia.

Serviço

Exposição ABC dos Artistas

Lançamento: 11/2/25 (terça-feira)

Horário: 18h

Visitação: até 15 de março | de terça a sexta, das 10h às 17h | sábados das 10h às 15h

Local: Casa do Olhar Luiz Sacilotto – Rua Campos Sales, 414 – Centro – Santo André



