Casa do Olhar cede obras para exposição sobre Luiz Sacilotto noc

Um dos maiores artistas da história de Santo André, Luiz Sacilotto segue recebendo homenagens alusivas ao centenário de seu nascimento, ocorrido em 2024. O Sesc Santo André deu início à exposição Sacilotto BioGráfico, a qual conta com seis obras cedidas pelo acervo da Casa do Olhar – equipamento cultural que justamente leva o nome do pintor, desenhista e escultor pioneiro da arte concreta no Brasil.

Até 27 de julho, a unidade andreense do Sesc vai celebrar o legado de Sacilotto, nascido em 1924 e que morreu em 9 de fevereiro de 2003, apresentando o vínculo e as relações artísticas, sociais e culturais dele com sua cidade natal.

A exposição é organizada em quatro núcleos (Espaço Público; Vida e Obra; Cores-Timbres e Atelier) e tem curadoria de Reinaldo Botelho, que selecionou 17 obras da carreira do artista, entre elas seis que integram a coleção da Casa do Olhar, 22 itens de acervo pessoal, documentos originais, conteúdos fac-similares, ferramentas e materiais de trabalho, transformando a visitação em uma oportunidade imersiva.

Fundada em 1992, a Casa do Olhar foi rebatizada em 2003, recebendo o nome de Luiz Sacilotto justamente como homenagem póstuma. Personagem importante das artes visuais brasileiras, o artista andreense é figura central de movimentos divisores como a arte concreta, o abstracionismo geométrico e a op art.

A própria unidade do Sesc Santo André conta com duas artes fixas de Sacilotto desde sua fundação, em 2002, quando Sacilotto pintou dois painéis de 7,5 m x 10 m, elaboradas a partir de suas tradicionais e marcantes tramas geométricas coloridas, as quais provocam ilusão de ótica e dão a sensação de volume e movimento.

Secretária de Cultura de Santo André, Azê Diniz compareceu na noite de quarta-feira (15) à abertura da exposição, a qual também teve a presença de Carla Barbieri, diretora regional em exercício do Sesc. Também foram ao evento o secretário adjunto Maestro Douglas e os diretores Marco Moretto, Mario Matiello e Fernando Rios Andrade.

Participar dessa parceria, segundo Azê, fortalece a cultura andreense. “As diversas ações e projetos que vêm sendo realizadas ao longo dos últimos anos têm gerado resultados muito positivos para a cidade. E é com grande satisfação que reforçamos nosso compromisso em continuar essa construção”, ressaltou a secretária.

Serviço

Exposição Sacilotto BioGráfico

Data: De 15 de janeiro a 27 de julho de 2025

Horário: Terças a sextas, das 10h às 22h; sábados, domingos e feriados, das 10h às 19h.

Local: Sesc Santo André

Endereço: Rua Tamarutaca, 302 – Vila Guiomar – Santo André



Crédito:Helber Aggio/PSA

