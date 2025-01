Prefeito de Santo André realiza primeira reunião de secretariado com foco na inovação

O prefeito de Santo André, Gilvan Junior, realizou nesta quarta-feira (15) a primeira reunião de secretariado da gestão, com o objetivo de discutir as principais ações do governo para os primeiros 100 dias de mandato. O encontro aconteceu no Salão Burle Marx, no prédio do Executivo.

“É muito importante a gente fazer esse planejamento para continuar tirando diversas ações do papel. Temos um time unido, que vai seguir transformando a cidade, sempre de maneira inovadora”, afirmou o prefeito Gilvan, ao lado da primeira-dama, Jéssica Roberta, e da vice-prefeita Silvana Medeiros.

A reunião contou com a participação dos secretários, secretários adjuntos, superintendentes de autarquias e assessores especiais, que apresentaram as realizações previstas para os próximos meses. As informações de cada área serão utilizadas para realizar um planejamento estratégico de ações até o aniversário da cidade, comemorado em abril.

Entre algumas das ações previstas para os primeiros 100 dias de mandato está a liberação parcial do tráfego de veículos no Complexo Maurício de Medeiros, o início de restauro do Clube União Lyra Serrano, em Paranapiacaba, além de entrega de modernização de praças.

“Representamos a continuidade de um modelo de gestão que deu certo e foi aprovado pela população. Ao mesmo tempo, precisamos sempre ter a inovação como foco, buscando soluções e iniciativas para fazer de Santo André um lugar cada vez melhor para se viver”, reforçou o prefeito Gilvan.

Também está previsto para os primeiros 100 dias de gestão o retorno das aulas da Escola de Ouro Andreense, em fevereiro, a ampliação do Moeda Verde e do Moeda Pet para mais locais da cidade, uma força-tarefa de consultas de especialidades no Poupatempo da Saúde, e a elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Inovação.

Outras ações previstas são a entrega da revitalização da Emeief (Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental) Antônio de Campos Gonçalves, início das atividades do Circuito Andreense de Empreendedorismo, entre outras iniciativas.