Cantor Yantó apresenta show “Sítio Arqueológico” no Sesc Ipiranga

O cantor e compositor mineiro Yantó apresenta o show de seu terceiro álbum, “Sítio Arqueológico”, no teatro do Sesc Ipiranga, no dia 31/1, sexta às 20h. Produzido pelo próprio artista em parceria com Tó Brandileone (5 a seco), o disco conta com canções autorais e parte da imagem de um sítio arqueológico para construir um álbum que conecta passado e futuro, num gesto de reverência à tradição da música popular brasileira e, ao mesmo tempo, de diálogo com as produções mais contemporâneas e inventivas do pop e da música experimental.

Acompanhado por seus parceiros Guilherme Kafé (guitarra, violão, synths, cavaco e percussão) e Leandro Vieira (bateria e percussão), Yantó canta, toca piano e sintetizadores no show que apresenta o repertório do álbum. O trabalho mostra também a faceta mais cênica do artista, que além de músico é performer, ator e dançarino.

Yantó é cantor, compositor, performer, produtor musical e preparador vocal. Conhecido até 2017 como “Lineker”, seu nome de batismo, nasceu em Bambuí (MG), e vive atualmente em São Paulo. É formado em música popular e mestre em Artes da Cena pela UNICAMP, onde também estudou dança. Já colaborou com diversos artistas do cenário musical, dentre eles Cida Moreira, Simone Mazzer, Maria Beraldo, Luiza Lian e Bemti. Seu trabalho autoral une sons da MPB, do POP e da música-experimental.

Serviço:

Música | Yantó – Sítio Arqueológico

Dia: 31/1, sexta 20h

Teatro. 12 anos.

Duração: 80 minutos.

Valores: R$60,00 (inteira), R$30,00 (estudante, servidor de escola pública, idosos, aposentados e pessoas com deficiência), R$18,00 (credencial plena).

Ingressos: disponíveis a partir de 21/1 às 17h no portal, ou a partir de 22/1 às 17h, presencialmente nas unidades do Sesc São Paulo.

Sesc Ipiranga

Rua Bom Pastor, 822 – Ipiranga – São Paulo SP | (11) 3340-2000