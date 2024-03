Casa do Hip-Hop de Diadema prepara talentos locais para o campeonato mundial de break  

O quão longe você iria por um sonho? Para a dupla de break “Mac Fly Mob”, formada por Gabriel Perez e Wesley Pereira de Sousa, o céu não é o limite. Com ajuda da Casa do Hip Hop, ambos treinam semanalmente para se apresentar no campeonato mundial desse estilo de dança, na França, que está previsto para acontecer entre outubro e novembro.

A Casa do Hip Hop de Diadema foi o primeiro equipamento do gênero da América Latina e inspirou a criação de muitos outros pelo Brasil e pelo mundo. O equipamento tem extensa programação de cursos e oficinas que promovem e fomentam todos os elementos da cultura hip hop.

Segundo Jean Triunfo, coordenador da Casa do Hip-Hop, o espaço é utilizado para treinos constantes e para eventuais auxílios. “Tentamos, da melhor forma, dar o suporte correto. Então, eles têm um espaço na Casa do Hip Hop para treinarem todas as terças e quintas-feiras”, esclarece. “À medida que outubro e novembro se aproximam, os treinos passarão a ser semanais. Também separamos caixas de som somente para os dois”, complementa o coordenador.

Os integrantes do grupo Mac Fly Mob, Biel (Gabriel Perez) e West (Wesley Pereira de Sousa), explicam a preparação e as esperanças para o campeonato. “Estamos ansiosos e trabalhando bastante, buscando evoluir e representar o município da melhor forma possível”, afirma Wesley. “Nossas expectativas são altas, já que será o primeiro campeonato mundial no qual participaremos. Nossa intenção é ganhar e mostrar nossa garra”, completa Gabriel.

A Casa do Hip-Hop está localizada na Rua Vinte e Quatro de Maio, no Jardim Canhema.